Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - одна из крупнейших деловых площадок России, ежегодно объединяющая представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. XXIX Петербургский международный экономический форум развернет свою работу с 3 по 6 июня 2026 года. Традиционной площадкой форума выступает конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге (Петербургское шоссе, д. 64/1). Тема форума - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".

Петербургский международный экономический форум ( ПМЭФ ) - одна из крупнейших деловых площадок России, ежегодно объединяющая представителей власти, бизнес а и экспертного сообщества. XXIX Петербургский международный экономический форум развернет свою работу с 3 по 6 июня 2026 года.

Традиционной площадкой форума выступает конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге (Петербургское шоссе, д. 64/1). Тема форума - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Аудитория ПМЭФ традиционно включает высших должностных лиц Российской Федерации, глав зарубежных государств и профильных ведомств, топ-менеджеров транснациональных корпораций, руководителей ведущих банков, технологических визионеров и представителей крупного академического сообщества. В текущем году особый статус официальной страны-гостя закреплен за Саудовской Аравией, что, по мнению Ярослава Климова, предопределяет фокус многих дискуссий на ближневосточном векторе сотрудничества.

"Этот статус символически совпадает со 100-летним юбилеем установления дипломатических отношений между двумя странами и подчеркивает стратегическую значимость российско-саудовского партнёрства. Фонд Росконгресс активноработу по укреплению двустороннего диалога: при поддержке международной платформы Roscongress International состоялось заседание Хакимовского клуба, посвящённое развитию российско-саудовского взаимодействия", - отмечает Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. Как сообщил 2 июня помощник президента Юрий Ушаков, участие в форуме подтвердили 20 тысяч человек, представляющих более 100 стран мира.

Впервые за много лет в ПМЭФ примет участие официальная американская делегация, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам; на форум приедут президент Узбекистана Мирзиёев, зампредседателя КНР Хань Чжэн, президент Абхазии Гунба; главы региональных и международных организаций, в том числе АТЭС, ОДКБ, СНГ будут участвовать в работе ПМЭФ; вместе с Путиным в пленарном заседании ПМЭФ примут участие лидеры Узбекистана, Танзании, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии; Путин и Мирзиёев проведут встречу в Петербурге 4 июня. Кроме того, президент России в пятницу - после пленарки - побеседует с зампредседателя КНР.

В 2025 году в форуме приняли участие более 24 200 участников и представителей СМИ из 144 стран и территорий. Самые многочисленные делегации были из Индонезии (более 260 человек), Китая (250 человек) и ОАЭ (более 120 человек). Было подписано в общей сложности 1084 соглашения на сумму более 6,481 трлн рублей (учитываются только соглашения, суммы по которым не являются коммерческой тайной).

Включает свыше сотни панельных дискуссий, круглых столов и закрытых питч-сессий, презентации инвестиционных проектов, выставочную экспозицию инновационных и промышленных решений, а также культурную и экскурсионную программу. В программе форума - обсуждение мировой экономики и международной торговли, развития технологий и цифровизации, технологического суверенитета и развития ИИ, поддержки бизнеса и трансформации рынка труда, социальной сферы и качества жизни, развития городской среды и инфраструктуры. Стартовый день (3 июня): По традиции открывается специальными сателлитными мероприятиями.

На площадке пройдут XI Российский форум малого и среднего предпринимательства и Международный форум "Лекарственная безопасность". Это день прикладного диалога МСП с регуляторами





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