XXI Международная конференция по страхованию: обсуждение увеличения лимитов выплат, цифровизации страхования и борьбы с мошенничеством в автостраховании

Участники XXI Международной конференции по страхованию обсудили увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью в сегменте ОСАГО, цифровизацию страхования, соотношение премий и выплат и борьбу с мошенничеством в автостраховании.

Увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью в сегменте ОСАГО, цифровизацию страхования, соотношение премий и выплат и борьбу с мошенничеством в автостраховании обсудили участники XXI Международной конференции по страхованию «Культурный код страхования / Человеческий фактор», прошедшей 26 мая в Москве.

Организатором конференции стал Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Согласно социологическому исследованию, обнародованному на конференции группой «Народного фронта» (НФ) «Защита прав автомобилистов», 83,2% опрошенных считают недостаточным верхний порог в 500 000 руб. для возмещения вреда жизни и здоровью в случае ДТП. Рынок ОСАГО в 2026 г. характеризуется умеренным ростом, расширением тарифного коридора и цифровизацией процессов. По данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), за январь – апрель общее количество договоров ОСАГО выросло в 1,45 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Всего было куплено 21,96 млн полисов, что на 6,7 млн больше, чем годом ранее. Основной драйвер роста – спрос на краткосрочные полисы. Их продали 8,139 млн шт. , что в 6,7 раза больше, чем за январь – апрель 2025 г.

Сборы страховщиков увеличились на 2,8% и достигли 106,11 млрд руб. При этом средняя премия по всем договорам снизилась на 28,5% – с 6774 до 4833 руб. , что связано с ростом количества краткосрочных полисов. В 2026 г. общий объем сборов на рынке ОСАГО вырастет на 16% до 393 млрд руб.

, прогнозирует рейтинговое агентство АКРА. Расширение лимитов выплат по жизни и здоровью поддержано правительством, однако решение до сих пор находится на обсуждении. ВСС и Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживают новые лимиты выплат по жизни и здоровью, которые уже подсчитаны – 2 млн руб. В Госдуме РФ планируют рассмотреть законопроект осенью этого года.

У нас здесь полное понимание с союзами и другими представителями страхового рынка. Расширение лимитов приведет к небольшому удорожанию полиса, однако большинство автовладельцев готовы это поддержать. Согласно опросу группы НФ «Защита прав автомобилистов», 88% респондентов согласны на увеличение стоимости полиса на 500 руб. ради расширения лимита выплат по жизни и здоровью до 2 млн руб. Более того, опрос показал, что 58% респондентов убеждены: повышение лимита должно быть не добровольным, а обязательным для всех.

Шкуматов пояснил, что это позволит избежать ситуаций, когда виновник ДТП приобрел самый дешевый полис с минимальным покрытием, вынуждая пострадавших обращаться в суд для полного возмещения ущерба. Он также обратил внимание страховщиков на то, что 82% готовы покупать добровольные расширения для ОСАГО. По оценке Шкуматова, такие предложения помогут расширить рынок на десятки миллиардов рублей.

Вице-президент ВСС и директор по защите активов РСА Сергей Ефремов считает, что в перспективе лимит выплат по ОСАГО в России следует полностью отменить, чтобы обязательная страховка целиком покрывала ущерб от ДТП. Еще одна инициатива ЦБ может повлиять на расчеты страховых выплат по ОСАГО. Заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов отметил, что ЦБ рассматривает условия, которые могли бы привести к их усовершенствованию с точки зрения полноты их объемов, а также сокращения сроков оказания услуги.

Теплов пояснил, что уже внесены поправки в методику оценки восстановительного ремонта в ОСАГО, которые позволят увеличить объем выплат на 8–10%. Нормативный акт на эту тему находится на регистрации. Бум электронных ОСАГО связан с введением возможности приобретения коротких полисов со сроком действия от одного дня до трех месяцев. По словам Николая Галушина, генерального директора НСИС, 99,9% таких договоров заключают водители такси.

Он прогнозирует, что за 2026 г. будет продано 20 млн коротких полисов на сумму 4 млрд руб. По словам Игоря Фатьянова, генерального директора Группы компаний «Зетта Страхование», внедрение коротких полисов не привело к сокращению продаж традиционных годовых полисов ОСАГО, что указывает на расширение рынка и удовлетворение новых потребностей автомобилистов.

Помимо привлекательной стоимости, напомнил Фатьянов, ключевую роль в принятии решения о покупке играет удобство и ситуативность – возможность приобрести страховку именно тогда, когда это необходимо, например перед поездкой в отпуск или на дачу в выходные дни





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