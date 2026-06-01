Women's Perspective: A Retrospective of Female Photographers

The exhibition showcases the works of female photographers from different generations, focusing on the evolution of their artistic vision through three key genres: fashion, portraiture, and still life. The curators explore the question of whether there is a specific 'female perspective' in photography, although the term remains contentious. The exhibition highlights the common trend of shifting the focus from object display to emotional state and atmosphere capture.
До 4 октября в Галерее Люмьер проходит выставка "Женский взгляд" — проект, объединяющий женщин-фотографов разных поколений. В этом году Галерея Люмьер отмечает свое 25-летие и к этой дате институция подготовила проект "Женский взгляд" — ретроспективу, объединяющую работы фотографов разных поколений и школ.
Выставка не претендует на роль академического исследования истории женской фотографии, предлагая вместо этого сфокусироваться на эволюции авторского видения через три ключевых жанра: fashion, портрет и натюрморт. Кураторы проекта задаются вопросом, существует ли специфическая "женская оптика". Хотя этот термин остается дискуссионным, в работах, отобранных для экспозиции, прослеживается общая тенденция: смещение акцента с демонстрации объекта на фиксацию эмоционального состояния и атмосферы. Главная часть экспозиции составляют работы Лиллиан Бассман, Рут Оркин, Сары Мун и Шейлы Мецнер.
Бассман, чей творческий метод вырос из графического дизайна, привнесла в фотографию контрастность и размытость, превращая модную съемку в повествование о внутреннем мире героини. Ее знаменитый кадр "Воздушный поцелуй" — один из центральных экспонатов выставки. Меланхоличная эстетика Сары Мун, чьи работы стали своего рода ответом на диктат глянца, перекликается с мягкостью снимков Шейлы Мецнер. Последняя, будучи первой женщиной-фотографом с долгосрочным контрактом в Vogue, мастерски использовала технику печати Fresson, придавая кадрам почти живописную глубину.
Вторая часть экспозиции демонстрирует, как менялись подходы к портрету и fashion-фотографии в последние десятилетия. Энни Лейбовиц представлена здесь как мастер концептуального портрета: от хрестоматийного снимка королевы Елизаветы II до ироничной серии "Алиса в стране чудес" с Натальей Водяновой, Джоном Гальяно, Томом Фордом и Жан-Полем Готье. Эллен фон Унверт, чей путь в фотографию начался с работы моделью, привнесла в индустрию динамику и непосредственность, что хорошо заметно в ее портретах Милы Йовович. Завершают экспозицию натюрморты Анны Хальм Шудель.
Ее цветочные композиции, отсылающие к традициям голландской живописи, возвращают зрителя к размышлениям о хрупкости момента, объединяя декоративность с философией memento mori
