Глава Wizz Air заявил, что европейские авиакомпании могут столкнуться с массовыми банкротствами уже в сентябре, если цены на авиационное топливо не снизятся. Причина – резкий рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Рассматриваются варианты, включая поставки российского топлива.

Глава венгерской авиакомпании Wizz Air , Роберт Кари, выразил серьезную обеспокоенность относительно будущего европейских авиаперевозчиков, предупредив о реальной возможности массовых банкротств уже в ближайшие месяцы, если не произойдет существенного снижения цен на авиационное топливо .

По его словам, текущая ситуация, обусловленная геополитической нестабильностью и конфликтом на Ближнем Востоке, привела к резкому скачку стоимости топлива, что создает беспрецедентное давление на финансовое состояние авиакомпаний. Кари подчеркнул, что цена за тонну топлива увеличилась более чем вдвое, с 831 доллара до 1800 долларов, и эта тенденция может сохраняться на протяжении полутора лет, даже в случае восстановления поставок через стратегически важный Ормузский пролив.

Такая ситуация ставит под угрозу не только лоукостеров, но и крупные национальные авиакомпании, такие как British Airways и Air France, которые традиционно считались финансово устойчивыми. Глава Wizz Air не исключает, что даже те авиакомпании, которые обладают определенными финансовыми резервами, будут вынуждены существенно сократить количество выполняемых рейсов, чтобы хоть как-то компенсировать возросшие расходы на топливо. Это, в свою очередь, приведет к ограничению доступности авиаперевозок для пассажиров и негативно скажется на туристической отрасли в целом.

Кари также отметил, что ситуация требует немедленного вмешательства со стороны правительств европейских стран. Он призвал власти рассмотреть возможность разрешения поставок российского авиатоплива, объясняя это острой нехваткой данного вида горючего на европейском рынке. Подобный шаг, по мнению Кари, может помочь стабилизировать цены и предотвратить коллапс авиационной отрасли. Однако, предложение о возобновлении поставок российского топлива вызывает неоднозначную реакцию в политических кругах.

В Греции депутат Кириакос Велопулос обратился к правительству с призывом принять меры для стабилизации цен на топливо перед началом туристического сезона, подчеркивая важность обеспечения бесперебойной работы авиаперевозок для развития туризма. В Германии же оппозиционные партии выступили с инициативой о смягчении антироссийских санкций, рассматривая это как один из возможных способов решения проблемы массовых отмен авиарейсов и поддержания стабильности в авиационной отрасли.

Оппозиционеры утверждают, что экономические последствия от отмены рейсов и банкротства авиакомпаний могут оказаться более серьезными, чем сохранение санкций в текущем виде. Таким образом, ситуация с ценами на авиационное топливо становится не только экономической, но и политической проблемой, требующей комплексного и взвешенного подхода со стороны европейских правительств. Необходимо найти баланс между политическими принципами и экономическими интересами, чтобы избежать негативных последствий для авиационной отрасли и пассажиров. В противном случае, европейское небо может столкнуться с серьезными потрясениями, а доступность авиаперевозок значительно снизится.

Проблема усугубляется тем, что альтернативные источники топлива пока не могут в полной мере заменить традиционное авиационное топливо, а переход на экологически чистые виды топлива требует значительных инвестиций и времени. Поэтому, в краткосрочной перспективе, разрешение поставок российского топлива может оказаться единственным способом предотвратить массовые банкротства авиакомпаний и сохранить стабильность в авиационной отрасли. Однако, такое решение может вызвать критику со стороны стран, придерживающихся жесткой линии в отношении России.

В конечном итоге, решение о возобновлении поставок российского топлива будет зависеть от политической воли европейских лидеров и их готовности пойти на компромисс





