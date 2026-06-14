Aif.ru interviewed a renowned military historian, Alexei Isaev, who explained that the attack on the USSR was not due to astrological beliefs but rather pragmatic calculations regarding the deployment and concentration of troops and the accumulation of resources.

Они пришли сюда с чёткой задачей освободить "жизненное пространство" для немецких колонизаторов. Освободить от нашего народа — в прямом, физическом смысле слова. В первый год после оккупации предполагалась смерть 30 млн советских граждан.

О том, почему нацистская Германия напала на СССР именно 22 июня 1941 года и что помогло остановить этот смертоносный каток, накануне 85-летия начала Великой Отечественной войны aif.ru рассказал известный военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

"Автором стратегии был Геббельс" Виталий Цепляев, aif.ru: Алексей Валерьевич, есть версия, что Гитлер выбрал для атаки на Советский Союз время летнего солнцестояния, следуя своему увлечению оккультными науками… Алексей Исаев: Нет, это неправда. По первоначальному плану войны, сверстанному еще в 1940 году, нападение на СССР было назначено на 15 мая. И только ход Балканской кампании вермахта заставил сдвинуть этот срок на июнь. Судя по немецким документам, рассматривалось несколько возможных дат, и в последний момент выбрали именно 22 июня.

Оккультизм тут точно не при чем — выбор был сделан на основании достаточно прагматичных расчётов по выдвижению и сосредоточению войск, накоплению материальных ресурсов. Начало Великой Отечественной войны: как это было Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз © РИА Новости / Евгений Халдей Жители Ленинграда на Невском проспекте 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз © РИА Новости 22 июня 1941 года.

Медсёстры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов под Кишиневом © РИА Новости / Георгий Зельма Воздушная тревога в Ленинграде в первые дни Великой Отечественной войны © РИА Новости / Григорий Чертов Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года. © РИА Новости / Анатолий Гаранин На Красной площади в первые дни Великой Отечественной войны.

Москва, июнь 1941 год. © РИА Новости / Анатолий Гаранин Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 года. © РИА Новости / Анатолий Гаранин 22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города © РИА Новости Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы.

Москва, июнь 1941 год © РИА Новости / Анатолий Гаранин Начало Великой Отечественной войны: как это было Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз © РИА Новости / Евгений Халдей Жители Ленинграда на Невском проспекте 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз © РИА Новости 22 июня 1941 года. Медсёстры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов под Кишиневом © РИА Новости / Георгий Зельма Воздушная тревога в Ленинграде в первые дни Великой Отечественной войны © РИА Новости / Григорий Чертов Мобилизация.

Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года. © РИА Новости / Анатолий Гаранин На Красной площади в первые дни Великой Отечественной войны. Москва, июнь 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 года. © РИА Новости / Анатолий Гаранин 22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города © РИА Новости Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Москва, июнь 1941 год © РИА Новости / Анатолий Гарани





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nazi Germany Soviet Union World War II June 22 1941 Alexei Isaev Military History Strategic Planning Pragmatic Calculations Deployment And Concentration Of Troops Accumulation Of Resources

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

American Beer Company Spent $40 Million on FIFA Sponsorship, Facing Unforgettable HumiliationA US beer company spent $40 million on FIFA sponsorship, only to face an unforgettable humiliation when fans were forced to strip down to their underwear to enter a stadium in Germany.

Read more »

Final election results in Armenia to be announced on June 14The Central Electoral Commission of Armenia will announce the final election results on June 14, 2023, at 17:00 MSK. The Republican Party of Armenia, led by Prime Minister Nikol Pashinyan, did not reach the 50% threshold required to form a government, but it will receive the necessary seats through mandates for national minorities and redistribution of votes from non-parliamentary forces. Two opposition forces, the 'Strong Armenia' bloc led by businessman Samvel Karapetian and the 'Armenia' alliance led by former President Robert Kocharyan, are also participating in the elections. The Central Electoral Commission of Armenia will conduct the final vote count on Sunday, June 12, 2023, at 17:00 MSK.

Read more »

Brazil vs Morocco: 1-1 Draw, Goals, Statistics, June 14, 2026The match between Brazil and Morocco in the 1st round of the 2026 FIFA World Cup ended in a 1-1 draw. The goals were scored by Saibari and Vinicius Junior. The statistics and the match overview are provided.

Read more »

Night of Attacks: No Injuries or Damage in Russia, but Homes Burned in Vyzma, SmolenskThe night of June 14, 2026, brought attacks on civilian targets in several Russian regions, including the city of Orl, where a drone attack on a residential complex caused a fire, and the occupied part of the Kherson region, which was completely cut off from power after Ukrainian attacks. In addition, a fire broke out at a factory in Rybin, a city in the Ryazan region, and a chemical plant in Novomoskovsk, Tuva region. The governor of the Smolensk region reported damage to private homes in Vyzma and the governor of the Kaluga region reported damage to the facades of two non-residential buildings in Kaluga.

Read more »

От драфта до финала: как Вембаньяма за три сезона изменил баскетбол и бизнес НБА22-летний француз доминировал в плей-офф, поднял рейтинги лиги и идет к контракту на $301 млн

Read more »

Match of the 1st round of the 2026 FIFA World Cup group E between Germany and Curacao completed with a victory of 7:1 for the German teamThe match between the German and Curacao national teams in the 1st round of the 2026 FIFA World Cup group E was completed with a victory of 7:1 for the German team. The match took place at the En-Er-Dj Stadium in Houston, USA.

Read more »