Wey V9X: Новый кроссовер с коротким названием, продаваемый у нас официально

Одной из главных премьер автомобильной выставки в Пекине стал новый кроссовер с коротким названием Wey V9X. Для концерна Great Wall Motor машины бренда Wey, названного в честь его основателя Вэя Цзяньцзюня, всегда являются особенными – они вбирают в себя самые передовые решения, разработанные в штаб-квартире компании в Баодине. Мы уже успели поехать на V9X и признаем, что он во многом превосходит своих конкурентов. Хотя снаружи Wey V9X ничем не выделяется на фоне армады семиместных кроссоверов длиной более 5 метров – едва ли не на каждом стенде Пекинского автосалона были подобные машины. Причем по одним лекалам скроены не только многочисленные «китайцы» - Li, Xpeng, Exeed, Leapmotor, BYD и другие едва известные в России имена. Не выдержал даже Volkswagen со своим ID.Era 9X. Главное отличие V9X - в том, что он будет продаваться у нас официально, привезут Wey в 4 квартале нынешнего года. Это значит, что он получит полноценную русификацию, мультимедийный комплекс с сервисами «Яндекса» и VK, и в нем не придется мерзнуть зимой, потому что российский офис GWM особое внимание уделяет адаптации машин под наш рынок. Впрочем, и в китайской версии кроссовера Wey V9X подогрев есть даже на третьем ряду сидений!

В России начались продажи новинки от WeyВ России начались продажи гибридного минивэна Wey 80. Об этом сообщила пресс-служба компании Great Wall Motor.

Нежданно-негаданно: в РФ появился новый премиальный гибридный кроссовер из КНР«Известия» протестировали Wey 07

В России сильно подешевел премиальный кроссовер Wey 07Гибридный кроссовер Wey 07 подешевел в РФ на 50-250 тысяч рублей

GWM привезёт в Россию шестиместный кроссовер Wey V9X с ИИWey V9X с интеллектуальным полным приводом появится в России в 2026 году. На Международном автосалоне в Пекине концерн Great Wall Motors официально представил...

Wey V9X с искусственным интеллектом выйдет на российский рынок в 2026 годуGreat Wall Motors представила флагманский кроссовер Wey V9X с интеллектуальным полным приводом, который появится в России в 2026 году. Модель сочетает в себе передовые технологии, продуманный дизайн и богатое оснащение.

Новый большой кроссовер Great Wall придёт на российский рынок (Wey V9X)Китайский концерн анонсировал скорое появление на российском рынке нового трёхрядного вседорожника V9X, который станет флагманом в линейке суббренда Wey. Производитель уже сообщил редакции Quto.ru, что модель прошла дорожные тесты и за несколько месяцев проехала порядка 30 000 км в разных условиях. В тесты вошли испытания на городских дорогах, автомагистралях, грунтовках, горных участках и серпантинах, при температуре до 35 градусов мороза. Модель будет построена на платформе GWM One и будет оснащена гибридной установкой с мощными двигателями и электромоторами.

