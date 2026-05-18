Vladimir Molchanov's Grandson, Dmitry Krylov, Becomes a Rounded Orphan

The renowned television journalist Vladimir Molchanov passed away on May 15, 2023, at the age of 75. His only surviving grandchild, Dmitry Krylov, 22, was present at his funeral and expressed his grief. The young man has become a rounded orphan, as his mother, Anna Molchanova, passed away in March 2022, and his grandmother, Consuelo Segur, passed away in 2022 as well. His great-grandmother, Anna Dmitrieva, a renowned tennis player and sports commentator, also passed away. The cause of death for Dmitry's father, Denis, is unknown.
15 мая в Москве в последний путь проводили известного телеведущего Владимира Молчанова. Ему было 75 лет. Все, кто пришёл на отпевание, выражали сочувствие единственному оставшемуся представителю семьи Молчановых — 22-летнему внуку Владимира Кирилловича Дмитрию.
В репортаже с похорон отмечалось, что молодой человек стал круглым сиротой — в марте ушла его мама 45-летняя Анна Молчанова, еще раньше, в 2022 году, похоронили бабушку Консуэло Сегуру, супругу Владимира Молчанова. Ушла и двоюродная бабушка Дмитрия — старшая сестра телеведущего Владимира Молчанова — Анна Дмитриева, прославленная теннисистка и спортивный комментатор.
Про зятя телеведущего ничего неизвестно В Сети многие пользователи, выразив самые искренние соболезнования Дмитрию, отдав должное таланту и харизме Владимира Молчанова, задались вопросом, почему о его внуке говорят, как о круглом сироте, ведь у Дмитрия, наверняка, есть отец. Вот только информации о нем отсутствует. За исключением имени — Денис. Это, если следовать логике отчества внука Владимира Молчанова.
Нельзя сказать, что молодой человек активно вел соцсети, но за годы жизни он выкладывал фотографии из путешествий, в том числе зарубежных. Из близких рядом с ним были либо мама, либо дедушка с бабушкой. Об отце юноши в СМИ писали, что дочь Владимира Молчанова не состояла с ним в официальном браке. По крайней мере, в биографии самого телеведущего официальный зять не упоминается.
Певица Наталья Штурм, которая заявила, что в свое время рожала в одной палате с Анной Молчановой, также не добавила подробностей. Она выразила соболезнования в связи с кончиной Владимира Кирилловича, отметив, что по отношению к женщинам он вел себя как рыцарь. Работает на ТВ, но не в кадре В итоге о Дмитрии Молчанове известно лишь, что он пошел по стопам знаменитого дедушки и работает на ТВ — канале «Культура», правда, не в кадре, а за монтажным столом.
Ни одного интервью Дмитрий не давал. В Сети сохранилось поздравление с днем рождения, которое внуку Молчанова оставила его мама за два месяца до кончины, причиной которой стало онкологической заболевание. Молодой человек родился 10 января. И в этот день 2026 года мама обратилась к нему: «Митяй, счастье мое, тебе сегодня 22 года!
Это было так давно, а кажется, что совсем недавно. Спасибо, что выбрал меня, спасибо за твою поддержку и опору в любых обстоятельствах! Ты сейчас за 1000 км от меня, но точно знаешь, что я всегда рядом. Счастья тебе огромного, котенок, люблю тебя бесконечно.
С днем рождения! » Не праздное любопытство Это послание Анна Молчанова отправила сыну из клиники, где до последнего боролась за жизнь. На прощании с дедушкой Дмитрий не мог сдержать слез. А его единственным комментарием ко всем тем, кто пришли проститься с телеведущим «До и после полуночи», стали слова: «Я был счастливым человеком.
У меня была прекрасная семья». Многочисленные телезрители, потрясенные чередой смертей в семье Молчановых, выражая сочувствие Дмитрию, надеются, что молодого человека, который только начинает взрослую жизнь, найдется кому поддержать. И в этом смысле возникший в Сети вопрос об отце внука Молчанова — не праздное любопытство, а надежда, что у наследника телеведущего есть человек, который подставит ему свое плечо
