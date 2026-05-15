УWW полностью восстановила представителей России и Беларуси в правах, разрешив им участвовать в международных соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях. Ранее они выступали в "нейтральном" статусе или под своим флагом в возрастной группе U23.

UWW полностью восстановила Россию и Беларусь в правах: допустила представителей этих стран к своим международным соревнованиям без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Представители России были отстранены от соревнований с марта 2022 года по апрель 2023-го, а после этого выступали в "нейтральном" статусе.

В сентябре 2024 года UWW ослабила критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой, а уже в январе 2026 года организация одобрила участие всех борцов из двух стран в возрастную группу U23 под их национальными флагами после рекомендации МОК. Теперь же UWW полностью восстановила представителей России и Беларуси в правах. В частности, организация позволила выступать борцам этих стран под своим флагом и гимном, а также отменила ограничения на участие команд в международных соревнованиях.

Кроме борьбы, спортсменов из России и Беларуси допустили к соревнованиям под собственным флагом во всех возрастных категориях в самбо, дзюдо и тхэквондо





tvrain / 🏆 15. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UWW International Sports Organization Russia Belarus International Competitions Bout Sammy Judo Tae Kwon Do

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Испания U23, 24 июля 2024 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0Узбекистан U23 - Испания U23, 24 июля 2024 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Олимпийские игры (м) 2024

Read more »

Испания U23, 24 июля 2024 - итоговый счет 1 : 2 и результаты матчаУзбекистан U23 - Испания U23, 24 июля 2024 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Олимпийские игры (м) 2024

Read more »

Египет U23, 27 июля 2024 - смотреть онлайн, прямая трансляция матчаУзбекистан U23 - Египет U23, 27 июля 2024 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Олимпийские игры (м) 2024

Read more »

Мамиашвили о смягчении санкций UWW: «Это дорога к здравому смыслу»Мамиашвили о смягчении санкций UWW: «Это дорога к здравому смыслу» - Борьба на Sports.ru

Read more »

Садулаев и Курбанов победили на рейтинговом турнире UWW в АлбанииДвукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев выиграл рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы (UWW) в албанской Тиране.

Read more »

Бюро UWW единогласно проголосовало за возвращение российских борцов с флагом и гимном, заявил МамиашвилиГлава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал «Матч ТВ», что решение о возвращении российских борцов на международную арену с флагом и гимном было принято единогласно.

Read more »