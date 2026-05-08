USANA: Случайный устрел военных США за сверхбързым неопознанным объектом, разделившимся на две части

Пентагон рассекретил случай погони военных США за сверхскоростным неопознанным объектом, который на глазах у солдат разделился на две части. Уточняется, что инцидент произошел в конце 2025 года.

Высокопоставленные сотрудники разведки США и федеральные агенты задействовали вертолеты и системы FLIR для поиска аномалий в горном массиве и обнаружили неопознанный летательный объект, совершающий недоступные для земной техники маневры. Пост наблюдения подтвердил визуальный контакт и передал, что зафиксировал через FLIR шар, описанный как «раскаленный», который завис на уровне земли, прежде чем начать движение. Пост сообщил, что шар направился на восток, затем на юг на высокой скорости, после чего разделился на два объекта.

Согласно показаниям, из двух частей аномалии выделился третий объект, который мгновенно ушел в другом направлении. Военный вертолет не смог продолжить преследование, так как цель за считанные секунды преодолела более 32 км (20 миль). В документе подчеркивается, что объект продемонстрировал полное техническое превосходство над авиацией США. Позже экипаж и наземные посты зафиксировали «рой» из десятков хаотично движущихся огней и группы оранжевых сфер.

Эти объекты синхронно вспыхивали и гасли, маневрируя в непосредственной близости от американских самолетов, в том числе оставаясь в «мертвых зонах» бортовых систем слежения





