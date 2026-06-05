USA vs Australia, Paraguay vs Turkey: Group D Preview

The USA, Australia, Paraguay, and Turkey will be competing in Group D of the 2026 FIFA World Cup. The USA will be advancing to the knockout stage. The duo of Turkey and the USA will be a fascinating matchup. Paraguay and Australia will be battling for third place, with Paraguay having a slight edge in this competition.
В группе D сыграют команды США, Австралии, Парагвая и Турции. — США выйдет в плей‑офф. Пару им составит Турция — у команды интересное поколение. За третье место, которое, скорее всего, позволит выйти из группы, будут бороться Парагвай и Австралия.
У южноамериканцев шансов в этом споре побольше, — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч! » на «Матч ТВ».
«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Игры турнира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга. Тюкавин на чемпионате мира будет следить за Мексикой и Парагвае
USA Vs Australia Paraguay Vs Turkey Group D 2026 FIFA World Cup Knockout Stage
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