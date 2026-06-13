Турнир UFC в Белом доме впервые проводится на территории административного здания Эйзенхауэра. В карде семь боёв, включая два титульных, среди которых противостояние Диего Лопеса и Стива Гарсии, а также Джона Никала против Кайла Докаса.

Турнир UFC в Белом доме станет уникальным событием, поскольку впервые на территории административного здания Эйзенхауэра проводятся спорт ивные события подобного масштаба. Всего состоится семь поединков, что в последний раз наблюдалось во времена пандемии COVID-19, а ранее - в 2005 году.

Хотя кард турнира не оказался столь уникальным, как ожидалось - ранее Дональд Трамп обещал восемь-девять титульных боев, но в итоге их всего два, один из которых за пояс временного чемпиона - evento всё равно привлечёт внимание благодаря Location и качественным матчам. Одним из ключевых боёв станет поединок в лёгком весе между Диего Лопесом и Стивом Гарсией.

Лопес, дебютировавший в UFC после непродолжительного пути в других промоушенах, сумел быстро зарекомендовать себя благодаря разносторонним возможностям завершения поединков досрочно, мощным ударам и отличной антропометрии. Его сильные стороны - джиу-джитсу и нокаутирующая мощь, однако борьба и футворк остаются слабыми местами. Гарсия, напротив, после неудачного старта с рекордом 1-2 сменил дивизион и собрал серию из семи побед, шесть из которых - нокаутами.

Его база - бокс: высокая интенсивность работы в стойке, агрессия, точность и длина рук позволяют эффективно прессинговать и контролировать центр клетки. Однако против Лопеса с его тяжёлыми ударами и крепким подбородком прессинг может не сработать, а в грэпплинге Лопес вероятно перехватит инициативу, учитывая неоднозначность последних выступлений Гарсии в борьбе. В другом значимом бою полутяжёлого веса сойдутся Джон Никал и Кайл Докас.

Никал пришёл в UFC как звезда университетской борьбы с рекордом 120-3, но после поражения от чемпиона ONE Ренье де Риддера его карьера пошла под уклон. Несмотря на впечатляющую эффективность тейкдаунов (55%) и количество успешных переводов (3,1 за 15 минут), в стойке он остаётся средним бойцом с деревянной ударной техникой. Докас, ранее уволенный из UFC после череды поражений,reset свою карьеру в Cage Fury, одержав четыре победы подряд, а по возвращении сразу нокаутировал двух соперников в первом раунде.

Его перерождение связывают с приростом уверенности и физической силы. У Докаса хорошая защита от тейкдаунов, более складная стойка и работа в партере, что создаёт серьёзные риски для Никала и шансы на апсет. Кроме того, в турнире выступит Мэтт Руффи, внешность и стиль которого часто сравнивают с конором Макгрегором: контроль дистанции, контратаки правой рукой, капейра-кики. Однако у Руффи проблемы с выносливостью и борьбой из-за специфики весовой категории.

В целом, турнир в Белом доме объединяет не только историческую локацию, но и разнообразные тактические расклады, которые могут перевернуть ожидания.





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