Unusual Interview of Belarusian President Alexander Lukashenko

Belarusian President Alexander Lukashenko gave an interview to the Saudi Arabian channel "Al-Arabia" that was very atypical for him. He expressed regret for his previous statements and promised not to participate in the war and acknowledged that Belarus is vulnerable to Ukraine's military and that it would not withstand the opening of a new front, even together with Russia. He also mentioned that Belarus is very vulnerable in a military sense and compared it to Ukraine's military, saying that it would be vulnerable to Ukraine's military. He also mentioned that Belarus is very vulnerable in a military sense and compared it to Ukraine's military, saying that it would be vulnerable to Ukraine's military. He also mentioned that Belarus is very vulnerable in a military sense and compared it to Ukraine's military, saying that it would be vulnerable to Ukraine's military.

Интервью Александра Лукашенко телеканалу "Аль-Арабия" из Саудовской Аравии стало очень нетипичным для белорусского правителя. В нем прозвучали и извинения за ранее сказанные слова, чего аналитики не могут припомнить за все время правления Лукашенко, и обещания не вступать, и признание, что перед войсками Украины страна "как на ладони" и даже вместе с РФ не выдержит открытие нового фронта.

Что неожиданного сказал Лукашенко об Украине и Зеленском Отвечая на вопросы о войне России против Украины, Лукашенко заверил, что они с Путиным пришли к выводу, что "вступление Беларуси в каком-либо качестве в войну, в конфликт - неприемлемо", а Украине с его стороны "абсолютно нечего" бояться. По словам Лукашенко, в случае вступления Беларуси в войну фронт для России будет увеличен на 1,5 тысячи километров, и "мы с россиянами не сможем обеспечить защиту этого участка".

Политик также признал, что Беларусь "очень уязвима в военном отношении" и "как на ладони" у украинских военных, так что при желании ВСУ основные объекты жизнеобеспечения окажутся под ударом. Ссылаясь на то, что и народ, и военные Беларуси не приемлют войн и не хотят в них участвовать, Лукашенко заявил, что и Владимир Александрович обиделся, и извинялся перед ним за эти слова. Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман отметил, что Лукашенко едва ли не впервые извинился.

"Видимо, понял, что тогда говорил лишнего. Думаю, это также вопросы его колебаний между аудиториями. Он разговаривал с российскими СМИ, когда сделал это заявление про наркотики . И решил смягчить удар", - считает аналитик.

Также нетипично для авторитарного лидера, который обычно бравирует силой и армией, Лукашенко "признал свою слабость - и не только свою, но и российскую".

"По-видимому, по нанесению психологической травмы Лукашенко со стороны Украины подействовала", - говорит Шрайбман, имея в виду высказывания командующего Силами беспилотных систем Украины о 500 целях в Беларуси. Но Шрайбман не склонен говорить о полной "смене риторики" у Лукашенко: "Вся его жизнь - это смена риторики. Но да, было много новых месседжей и нетипичной для него тональности (в интервью. -.

)". Аналитик считает, что правитель РБ "рефлексирует на то, что происходит на поле боя", где ситуация в последние месяцы скорее в пользу Украины. По мнению Шрайбмана, Зеленский вряд ли "глубоко обиделся на выступление Лукашенко" и воспринимает его как "сателлита РФ, которого иногда нужно запугивать, чтобы вдруг чего лишнего не сделал". Также, по его мнению, Лукашенко уже думает о послевоенной архитектуре Европы и хочет встроиться в нее.

Тем более, что ему сопутствует удача в виде внимания. В интервью Лукашенко признался, что рассчитывает на помощь Вашингтона в нормализации отношений с ЕС. И это не просто слова, Госдепартамент США направил письма в Киев, Варшаву и Вильнюс с предложением Важный момент, по его мнению, и в том, что по отношению к Москве у белорусского правителя есть в первую очередь заинтересованность в дешевых ресурсах, и "экономика РФ истощается", и Лукашенко учитывает этот фактор.

По мнению украинского политолога, главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, высказывания должны "убедить разные стороны в том, что Лукашенко всерьез хочет мира".

"Это сигнал не столько для Киева, сколько для Вашингтона и Пекина. Поэтому и передан через медиа, которое воспринимается как относительно нейтральное. Сейчас Лукашенко важно выстроить отношения с Вашингтоном, по интервью заметно, он хочет попасть на заседание Совета мира", - считает Фесенко.

"В Пекине могли передать вежливо, но жестко, что не надо постоянно говорить, про тактическое ядерное оружие, и что Китай крайне не заинтересован в эскалации войны и в том, чтобы Беларусь стала частью арены военных действий. Вашингтон, как правило, сигналы по-другому формулирует. Видимо, Лукашенко выставили определенный "прайс" за участие в заседании"Совета мира". Он должен освободить большую парти





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