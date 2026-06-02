A unique house in the Moscow region, built by a Lithuanian entrepreneur and former presidential candidate, has attracted attention due to its unusual design. The house features a gold sphinx with a woman's breast and bear paws on its roof, which was inspired by the entrepreneur's ancestor and the collapse of his bank.
Коттедж с «грудастым Сфинксом», который обнаружили в подмосковных Мытищах, оказался творением литовского предпринимателя, бывшего кандидата в президенты республики Владимира Романова. По данным телеграм-канала, 78-летний миллиардер успел побывать владельцем банка, шотландского ФК «Хартс», недавно прогремевшего на местном чемпионате, минского МТЗ-РИПО, а также литовских «Каунаса» и баскетбольного «Жальгириса».
Бизнесмен надеялся возглавить прибалтийскую республику, но помешало законодательство — он родился за её пределами, в России. После краха банка и начатого в республике расследования Романов получил убежище в России, после чего и взялся за возведение необычного дома. Предприниматель признался: только-тогда построенная крыша напоминала пирамиду, что родило идею поставить наверху Сфинкса — в память о предке Ивашке из Романова, бывшего рыцарем Великого княжества Литовского. Но на деле особняк превратился в местную достопримечательность и регулярно собирают у забора толпы зевак.
Напомним, в Мытищах обнаружили крайне необычный дом. На крыше, казалось бы, ничем не примечательного коттеджа расположилась огромная золотая фигура Сфинкса с женской грудью и львиными лапами
Lithuanian Entrepreneur Former Presidential Candidate Bank Collapse Residence With Unusual Design Sphinxes With A Woman's Breast And Bear Paws
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