Unique Discoveries Shed Light on Paleontological History of Kabardino-Balkar Republic

📆5/19/2026 5:15 AM
Scientists in Kabardino-Balkar Republic have made unique findings that could shed light on the paleontological history of the region. A tooth of a prehistoric shark, the cretoxyrinus, was found, measuring up to nine meters in length. The discovery sparked lively discussions in local scientific circles. The main living systems of KBRU: "My student, Takbabaeva Roxana, accidentally stumbled upon it, and we were pleasantly surprised and delighted. We assume that we are living today on the bottom of a sunken ocean, actually dealing with messengers of the Mesozoic era". People without a professional education but well-versed in fossils. For example, Shamil has been searching for prehistoric fauna for 20 years. His rural property is filled with natural artifacts. The latest valuable find was a vertebra of a prehistoric fish, which swam in the ancient ocean in the place of the modern Greater Caucasus. And while walking by the riverbank, you can find belemnites - extinct cephalopods.

ученые обнаружили уникальные находки, которые способны пролить свет на палеонтологическую историю нашей страны. Окаменелости морских обитателей доказывают, что территория современной республикиКабардино-Балкарского университета с доцентом Аубекиром Хатуховым нашла зуб ископаемой акулы кретоксирины — хищника с длиной тела до девяти метров.

Находка вызвала оживленные дискуссии в местных научных кругах.основ живых систем КБГУ: "Моя студентка Такбаева Роксана случайно наткнулась, и мы были приятно удивлены, обрадованы. Мы допускаем, что живем сегодня на дне вздыбленного океана, фактически имеем дело с посланцами мезозоя".люди без профильного образования, но при этом хорошо разбирающиеся в ископаемых сокровищах. Так, Шамиль занимается поисками доисторической фауны уже 20 лет. Его сельское владение завалено природными артефактами.

Последняя ценная находка — позвоночник доисторического кита, плескавшегося в древнем океане на месте современного Большого Кавказа. А прогуливаясь по берегу реки, можно найти белемнит — вымерших головоногих. Аубекир Хатухов подумывает о научной экспедиции от университета

Paleontology Kabardino-Balkar Republic Unique Discoveries Cretosaurus Belemnit Prehistoric Fauna

 

