Unforgettable Tennis Moment: Mayrín Muguruza's Epic Comeback

A captivating and inspiring story of Mayrín Muguruza's remarkable journey, from her unexpected rise to the top of the tennis world to her emotional and triumphant victory in the 2024 French Open final.

Случайно включаешь теннис – с понятным вроде умыслом: поболеть за наших. А потом начинается то, что не объяснить. Казалось, 114-я ракетка мира, которая порой наносит странные удары – слишком высоко, слишком на отбой.

Такие удары, что предыдущая ее соперница говорит:114-я ракетка мира, которая начала «Ролан Гаррос» с квалификации – а никто из квалифаеров еще не добирался так высоко. В Париже чудес не бывает. Казалось, 164 рост, без мощной подачи. С постоянным зрительским ощущением, что она держится из последних сил.

Осталось только вбить один удар. Потом она снова добегает до сложнейшего мяча. Чтоб обвести по линии. Потом она тащит почти все, играя одновременно с очевидной уязвимостью таланта, но с принятием этой уязвимости и вместе с тем с каким-либо игроцким просветлением.

Ты наслаждаешься тем, как она придумывает, как она спасается, как она использует те силы и умения, что есть. Те слабости, что есть. А еще чуть позже – она, даже проигрывая розыгрыш, робко показывает большой палец сопернице или аплодирует. Как знак уважения к чужой победе.

Я такого вообще не видел, правда и смотрю теннис редко. А потом она все-таки ошибается в выигранной ситуации, но иронично улыбнувшись, снова расставляется для приема/подачи. Снова сосредоточена, спокойна и готова биться за каждый мяч. Даже если сводит ноги – а это ее главное преимущество.

Постоянное движение. Она терпит и начинает играть острее, чтоб сократить время розыгрыша. А в конце, все-таки победив и выйдя в финал всей жизни, она смущенно отвечает на первый вопрос о победе: «Даже не знаю, что сказать, извините». Рациональная часть меня просит тут добавить важное: все сказанное и прочувствованное выше – не противопоставление.

Она – и не она. Ее теннис – и не ее теннис.. Мало кто в нашей ментальности может признать: я играла хорошо, но напротив играли великолепно. Без самобичевания, с уважением к себе и поражению как части пути.

Но я не могу об этом думать сейчас. Не хочу думать про наши/не наши, про титулы, страны, рейтинги. Мне это вдруг стало неважно. Я просто увидел, как человек занимается любимым делом – и пропал.

В общем и целом полностью согласен с автором. Здесь и сейчас Майя просто ох как хороша. Не знаю, как у неё сложится дальше, надеюсь не так, как у Радукану, хотя на других покрытиях ей конечно будет тяжелее. Уверен, что большинство местных болельщиков переживали бы в финале именно за неё, если бы напротив не играла Мирра.

А так будем надеяться на красивую игру и конечно же победу Мирры. Но Майе в любом случае удачи в дальнейшем. На излете грунтового сезона ей бы проложить путь к будущим прорывам. И сейчас Майя может сильно обрадовать новообретенную армию тысяч болельщиков.

Но исключительно из-за долгого, амплитудного и местами тернистого пути Мирры хочется сегодня пожелать успеха именно ей. Думается, что бы выиграть и сотворить невероятное нужно просто вывернуть себя наизнанку и приложить огромное усилие, терпение, плюс к своей точности, то есть показать идеальную игру. Мирре же достаточно и нужно показать только всё то, в чем она сильна.

Свой обычный уровень)Запаса хватило года на 4, а потом при ограниченных соперниках Ига начала сама деградировать ))Мне дважды повезло такое видеть , в 85-м увидел Штеффи ( до этого только читал про неё) и спустя почти 40 лет в 2024-м. Хотя и сам по юниорам поиграл , и видел а теннисе многое. Классный пост, Артём ! Кто таких эмоций не испытывал лично , не может понять , чем женский теннис лучше мужского.

Мне дважды повезло такое видеть , в 85-м увидел Штеффи ( до этого только читал про неё) и спустя почти 40 лет в 2024-м. Хотя и сам по юниорам поиграл , и видел а теннисе многое. Случайный матч 9-летней девочки. Пришёл поболеть за знакомую сильную 19-летнюю юниорку , но она играла на втором (дальнем) корте. А на ближнем перед глазами играли две малышки





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Tennis Mayrín Muguruza French Open Epic Comeback Emotional Victory

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