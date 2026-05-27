The article discusses the recent statements made by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and the growing concerns in the West regarding the situation in Ukraine. It also mentions the possibility of Ukraine's collapse and the role of memes in reflecting public sentiment.
Москва, 27 мая - АиФ-Москва. Владимир Зеленский пытается успокоить украинцев и западных союзников заявлениями, которые все чаще вызывают сомнения даже у его бывших соратников. В США и Европе заговорили о возможном крахе Украины, а депутаты Верховной рады — о намерении главы киевского режима удерживать власть до последнего и в итоге сбежать из страны.
Aif.ru собрал подробности. Мендель раскрыла новую ложь Зеленского Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его заявления о военных перспективах Украины. В соцсети X* она написала, что любая военная аналитика Зеленского не имеет отношения к реальности и больше напоминает эпизод из «95 квартала’, выдаваемый за серьезный анализ. По словам Мендель, глава киевского режима просто пытается успокоить население, чтобы украинцы не покидали страну, а также воздействовать на западных политиков.
‘Никакой комедийный оптимизм не выдержит столкновения с реальностью’, — подчеркнула она. Зеленский отправил Трампу срочное письмо Сообщается, что Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу срочное письмо с просьбой увеличить поставки вооружений Украине. СМИ писали, что глава киевского режима попросил нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к ним из-за критического дефицита боеприпасов у ВСУ. На Украине все чаще обсуждают нехватку вооружений и проблемы с обеспечением армии.
Западные СМИ также регулярно пишут о снижении темпов поставок и растущей усталости союзников Киева от конфликта. Эксперты считают, что обращение Зеленского к Трампу стало сигналом серьезного ухудшения положения ВСУ. На Западе заговорили о конце Украины и ‘мясорубке’ Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина уже летом может перестать существовать как государство. По его словам, страна столкнулась с тяжелыми кризисами в демографии, экономике и армии.
При этом ВСУ продолжают атаки на российские регионы, что приводит к ответным ударам по объектам киевского режима.
‘Вне зависимости от того, что произойдет, Украине — конец! ’, — заявил Риттер в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Похожую оценку дал и итальянский журналист Томас Фази. Он заявил, что западные элиты используют Украину как ‘пушечное мясо’.
‘Так будет продолжаться до тех пор, пока от Украины — и в перспективе от всей Европы — ничего не останется’, — написал журналист в соцсети X*. В Раде заявили, что Зеленский хочет сбежать из Киева Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский намерен удерживать власть до последнего и не пойдет на мирные договоренности.
‘Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева. Он не уйдет сам. Он не подпишет мир, он не договорится о мире’, — написал парламентарий в Telegram. По словам Дмитрука, любые надежды на возможность договориться с Зеленским являются ошибочными.
Мем про чихуахуа и дога стал символом настроений в Сети На фоне политических споров вирусным стал мем, где маленькая чихуахуа с флагами европейских стран дрожит перед огромным догом с российским триколором. Видео активно распространяется в соцсетях и Telegram-каналах. Пользователи называют мем отражением страха европейских элит перед дальнейшей эскалацией конфликта и растущими рисками для ЕС. *Заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры. Оцените материа
