Ukraine cuts off Russian supply lines, warns drivers to limit trips

The Ukrainian military has started cutting off supply lines to the Russian army along the road from Taganrog to Mariupol to Melitopol to Dzhankoy. Drivers have been advised to limit their trips on this road 'without an urgent necessity'. Restrictions on the sale of gasoline have been introduced in the Crimea.
ВСУ начали перерезать снабжение российской армии по трассе Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Джанкой, водителей призвали «ограничить» поездки по ней «без острой необходимости». В Крыму ввели ограничения на продажу бензина.
О том, что украинские военные заминировали трассу «Новороссия» на границах оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей, сообщили назначенные Россией главы регионов Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. БпЛА противника сбрасывают взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход. Прошу водителей ограничить поездки без острой необходимости. В оккупированной части Херсонской области поездки по трассе в Крым ограничили еще с 21 мая.
Исключение сделали для транспорта, который перевозит военные грузы, топливо, медикаменты и скоропортящиеся продукты. Как установила BBC Verify, команда «Би-би-си» по проверке фактов, за последнее время по меньшей мере 10 инцидентов с атаками дронов произошли на участке между российской границей и оккупированным Мариуполем. Еще один зафиксирован к юго-западу от Мелитополя. Были атакованы «сотни» российских армейских грузовиков, утверждает проект.
ГУР Украины сообщало, что участки трассы между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем «находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки». Ведомство публиковало видео с горящими топливозаправщиками, грузовиками и тралами. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов вслед за Севастополем с 30 мая ограничил продажу бензина марки АИ-95.
«Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки... Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — заявил он
