Ukrainian drones attacked a tanker terminal in the Temryuk district of Krasnodar region, causing a fire. The governor of the region, Veniamin Kondratenko, reported the incident in his Telegram channel. The fire was extinguished by 96 people and involved more than 30 units of equipment, including those from the Russian Ministry of Emergency Situations. The governor also mentioned that two fires broke out at the Tamannefitegaz complex, which is a loading and unloading complex for liquefied natural gas (LNG), oil, and petroleum products. The fires occurred due to the fall of Ukrainian drone debris after strikes on the Temryuk district. The incident caused damage to the infrastructure of the Russian Federation, including the destruction of two LNG plants and a fire at a factory producing synthetic rubber in Samara Oblast. The drones also caused damage to bridges and roads in the region, which are important for the supply of the Russian Armed Forces.
Украинские дроны в ночь на субботу, 13 июня, атаковали морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.
Что касается пожара, его тушат 96 человек, задействовано больше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. По его словам, возгорание произошло из-за падения обломков украинских дронов после ударов по Темрюкскому району на территории "Таманьнефтегаза" - перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов, входящего в- возникло два пожара. Один из них, как утверждается, произошел в терминале СУГ, а второй - в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры.
Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о возникновении двух пожаров на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе и на окраине лесного массива "Шакинская дубрава". Пострадавших нет, - отмечается в сообщении Бочарова, опубликованном в Telegram-канале областной администрации. В ответ на удары России по энергетической и другой гражданской инфраструктуре Украины, Киев усилил атаки беспилотников на объекты, обеспечивающие поставки топлива армии РФ, в частности, на НПЗ и порты. Генштаб ВСУ заявил о поражении дронами двух НПЗ "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.
Также после удара загорелся завод "Тольяттикучук" в Самарской области. Один из дронов при этом попал в жилой дом. Ударами дронов повреждены мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп - Армянск и мост в районе населенного пункта Ставки, важные для снабжения ВС РФ. Расходы России на войну с Украиной достигли нового максимума.
В Украине дан старт масштабной реформе военной службы в ВСУ. Пакистан: Текст мирного соглашения США и Ирана утвержден. Трамп отменил удары по Ирану и пообещал скорое соглашение
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