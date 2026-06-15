Two Ukrainian nationals, aged 22 and 27, have been found guilty of setting fire to the homes and car of UK Prime Minister's private secretary, Kira Starmer, in a conspiracy to cause damage to property related to the PM. The incident took place between 8th and 12th May 2025 in London.
Год назад в Лондоне подожгли дома и машину Кира Стармера. Суд признал виновными в этом двух уроженцев Украины22-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 27-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка в сговоре с целью поджогов автомобиля и другого имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Речь идет о серии поджогов, произошедших с 8 по 12 мая 2025 года. По версии следствия, Лавринович, Карпюк и еще один обвиняемый, 34-летний гражданин Украины Петр Починок, подожгли автомобиль, ранее принадлежавший Стармеру, в районе Кентиш-Таун на севере Лондона. Кроме того, они подожгли два дома в Лондоне — в одном из них Стармер жил несколько лет назад, а другими по-прежнему владеет. Петр Починок был признан невиновным в сговоре с целью поджога.
Лавриновича и Карпюка оставили под стражей до вынесения приговора, который ожидается в пятницу, 19 июня. Все трое фигурантов дела, жившие в Лондоне, отрицали обвинение в сговоре с целью поджога. По версии следствия, Лавриновича завербовал в интернете русскоязычный пользователь с ником EL. В телефоне Лавриновича он был записан как El Money.
Ранее El Money поручал украинцу расклеивать плакаты ультраправого содержания. Обещанные деньги за поджог автомобиля и домов Лавринович не получил. Журналисты нашли сообщения El Money в телеграм-чатах, там он регулярно восхваляет Владимира Путина и Россию и «продвигает российские нарративы».
"Очевидно, Путин — лидер белой расы", — говорится в одном из таких сообщений. El Money размещал объявления в группах по поиску работы для украинцев, приглашая наносить граффити в Лондоне. По данным журналистов, El Money платил Лавриновичу за печать и расклейку по Лондону плакатов, рекламирующих ультраправую группировку Direct Action, которая призывала жителей Великобритании нападать на мечети и полицейские машины. FT отмечает, что Direct Action только выдавала себя за британское движение, а на самом деле управлялась людьми, находящимися в России.
Они с помощью VPN скрывали свое местоположение и создавали ролики ультраправого содержания с помощью искусственного интеллекта. Иногда они допускали ошибки, случайно добавляя кириллические символы в англоязычные посты и публикуя контент с указанием российского часового пояса. В начале 2025 года Direct Action начали призывать своих подписчиков наносить антиисламские граффити на мечети и исламские центры в южном Лондоне. На суде Лавринович признался, что участвовал как минимум в двух таких акциях.
Сотрудничество Лавриновича и El Money продолжалось семь месяцев. El Money поручил ему поджечь автомобиль, ранее принадлежавший Стармеру, и два связанных с ним дома, предложив несколько тысяч долларов в криптовалюте. По словам Лавриновича, El Money не рассказал ему о связи целей поджогов с главой британского правительства. В телеграм-чате Direct Action журналисты "Би-би-си" обнаружили человека под именем Евгений Люкшин (инициалы — EL).
Люкшина также нашли в чате, созданном телеграм-каналом, и чате, связанном с ЧВК Вагнера. По версии журналистов, речь идет о 23-летнем выпускнике МГИМО Евгении Люкшине — сыне высокопоставленного российского дипломата, ранее работавшего в посольстве в Дании.подготовки будущих дипломатов по Основам информационного воздействия, которую курирует "Рыбарь". Эта программа, согласно описанию, сосредоточена "на работе в зарубежном инфополе": "Для будущих сотрудников органов информационной работы критически важно знать, какие ресурсы нужно создавать для продвижения нужных нарративов за пределами России"
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