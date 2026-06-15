Two New High-Tech Production Facilities Open in Moscow's Techopolis

The new facilities will produce medical equipment and aviation-related products, filling a gap in the Russian market previously filled by imports. The total investment in the two facilities is approximately 1.2 billion rubles.
Москва, 15 июня - АиФ-Москва. На площадке особой экономической зоны 'Технополис Москва' открылись сразу два новых высокотехнологичных производства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
По словам градоначальника, на новых предприятиях будут выпускать продукцию, которая ранее существенно зависела от импорта, включая сложное медицинское оборудование и бортовую светотехнику для авиации, флота и космической отрасли. Общий объем инвестиций в создание двух производств составил около 1,2 млрд рублей. Благодаря статусу резидентов ОЭЗ компании получили налоговые льготы и другие меры поддержки. На предприятиях создано более 460 рабочих мест.
Одним из новых объектов стало расширенное производство АО 'ТЗМОИ' — единственного в России завода полного цикла по выпуску дезинфекционного и стерилизационного оборудования собственной разработки. После запуска новых мощностей предприятие сможет выпускать до двух тысяч изделий в год и обеспечивать до половины потребностей российского рынка в данном сегменте. На заводе производят паровые и низкотемпературные стерилизаторы, дезинфекционно-моечные машины, оборудование для обработки эндоскопов и установки для обеззараживания медицинских отходов.
Производство локализовано на 100%, а продукция поставляется как в регионы России, так и за рубеж. Вторым новым предприятием стал научно-производственный центр 'НИИ микроприборов', который выпускает современные светодиодные системы для авиационной, судостроительной и космической отраслей. После переезда на территорию ОЭЗ объем выпуска продукции вырос на 25% и достиг 40 тысяч изделий в год. Компания обеспечивает около 60% потребностей российской авиационно-космической отрасли и флота в специализированной светотехнике.
Среди ее продукции — бортовое освещение воздушных судов, оборудование для кораблей и глубоководных аппаратов, а также светотехника для космических аппаратов. Собянин отметил, что развитие высокотехнологичных производств остается одним из ключевых направлений промышленной политики Москвы. Сегодня в столице работают более 4,6 тысячи промышленных предприятий, а доля высокотехнологичных отраслей в структуре промышленной выручки города продолжает расти. Оцените материал МоскваЭкономикаИнвестицииПромышленностьТехнополис МоскваМоскваСергей Собяни
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