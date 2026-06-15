Tunisian Team Loses Coach Amid World Cup Struggles

The Tunisian team has lost their coach, Sami Trabelsi, amid struggles in the ongoing World Cup tournament. Trabelsi, who has worked with strong teams like Rennes and Nottingham Forest, was replaced by the Tunisian Football Federation due to poor performance and a scandal involving his son.
На чемпионате мира-2026 еще далеко не все сборные вступили в борьбу за место в плей-офф, а одна из команд уже лишилась главного тренера.в последние годы переживает один из лучших периодов в своей истории.
Чемпионат мира-2026 стал для «Орлов Карфагена» третьим подряд и пятым в общей сложности. А вот на последнем Кубке африканских наций тунисцы вылетели уже на стадии 1/16 финала, из-за чего поста главного тренера лишился Сами Трабельси.. В его карьере была работа с такими крепкими командами, как «Ренн», «Ноттингем Форест». Африканской публике же Сабри известен в первую очередь по работе со сборной Кот-д’Ивуара, которую он вывел на чемпионат мира-2014.
С новой сборной Саbri планировал добиться знакового для Туниса результата — впервые в истории преодолеть групповой этап, благо новый формат облегчал эту задачу. Также он обещал фанатам зрелищные матчи. — Это будут великолепные матчи, в которых нам предстоит сыграть. Больше, чем просто наследие, я хочу, чтобы мы гордились тем, чего достигли, и чтобы тунисцы гордились тем образом, который мы создаем, — приводит слова Лямуши официальный сайт ФИФА.
И Лямуши обещание сдержал! Матч первого тура против Швеции, которая чудом попала на чемпионат мира, действительно получился ярким и богатым на голы. Вот только вряд ли болельщики в Тунисе это оценили. Их команда разгромно проиграла шведам со счетом 1:5 и значительно усложнила себе задачу выхода в плей-офф.
Это поражение стало самым крупным для Туниса за всю историю участия в финальных стадиях чемпионата мира. На чемпионате мира в Москве они также пропустили пять от Бельгии, но смогли забить два. Да и бельгийцы образца 2018 года значительно сильнее нынешней Швеции. Естественно, Лямуши был огорчен ужасной игрой команды и с большим трудом подбирал слова на пресс-конференции.
Но специалист не отчаивался и планировал сделать всё, чтобы его сборная поправила незавидное положение: — Нам нужно быть более внимательными. Мы не можем продолжать совершать очевидные и легко избегаемые ошибки. На этом уровне такие ошибки непростительны, — заявил специалист. Но планам специалиста не суждено было сбыться.
Руководство тунисской федерации футбола, видимо, прислушалось к словам тренера и не стало прощать ему ошибки. Редчайший случай для чемпионатов мира, когда тренера увольняют прямо посреди турнира. При этом, по данным RMC Sport, на решение боссов тунисского футбола повлияла не только слабая игра сборной и печальный результат, но и скандал вокруг сына Лямуши, который якобы подрался с фанатами после встречи.
Впереди у Туниса матчи с Японией и Нидерландами, которые наверняка рассчитывают обыграть проблемную сборную, оставшуюся без главного тренера уже после первого матча. Возможно, такая встряска и пойдет на пользу футболистам сборной Туниса, однако пока перспективы этой команды выглядят крайне мрачными. Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике
World Cup Tunisian Team Coach Scandal Performance
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