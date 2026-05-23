Trump views Iran deal 50/50, says US can strike deal or face escalation, may meet advisers, take decision soon - Axios

American president Donald Trump believes that there is a 50-50 chance of either reaching a deal with Iran or escalating the conflict. He may consult with advisors and take a decision soon.

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность достижения соглашения с Ираном или возобновления конфликта как 50 на 50. Об этом 23 мая сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

"Трамп сказал мне в телефонном разговоре, что он "50 на 50", когда речь заходит о сделке с Ираном или возобновлении войны", — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter). По данным журналиста, Трамп заявил, что Вашингтон либо сможет достичь выгодного соглашения с Тегераном, либо ситуация может перейти к дальнейшей эскалации. Американский лидер также сообщил, что проведет встречу со старшими советниками для обсуждения деталей обновленного предложения Ирана и может принять решение уже в ближайшее время.

Опасная сделка: оптимизм Трампа граничит с новыми угрозами Ирану В Москве по-прежнему считают, что альтернативы дипломатическому разрешению кризиса на Ближнем Востоке не существует Трамп 18 мая заявил, что Вашингтон на данный момент не готов идти на какие-либо уступки во время переговоров с Тегераном о завершении войны. По его словам, Тегеран хочет заключить "сделку больше, чем когда-либо", потому что осознает, что США могут причинить "еще большую боль", возобновив удары.

Государственный секретарь США Марко Рубио 23 мая отметил, что Штаты достигли прогресса по урегулированию иранского конфликта. Он отметил, что президент США всегда предпочитает решать подобные проблемы дипломатическим путем, и сейчас работа ведется именно в этом направлении





