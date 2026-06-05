The first day of the largest literary festival, the XII Book Festival 'Red Square', has come to an end. Sixteen stages, four hundred publishers, and over 150 thousand titles of books are available for four days, with one of them already passed. The festival is dedicated to the 160th anniversary of the Imperial Russian Historical Society, which was founded in 1866. The society was one of the main publishers of the famous collections, which made the history of Russia accessible to the public. The festival is also dedicated to the 400th anniversary of the death of the famous Russian writer, Mikhail Lomonosov. The festival is a unique opportunity to meet with famous writers, publishers, and book lovers. The festival is held in the heart of Moscow, on the Red Square, and is attended by thousands of people every year. The festival is a great place to find new books, meet with famous writers, and enjoy the atmosphere of the festival. The festival is a great place to find new books, meet with famous writers, and enjoy the atmosphere of the festival. The festival is a great place to find new books, meet with famous writers, and enjoy the atmosphere of the festival.

Закончился первый день самого крупного литературного праздника — 4 июня стартовал XII Книжный фестиваль «Красная площадь». Шестнадцать площадок, четыреста издательств и более 150 тысяч наименований книг — и на всё это четыре дня, один из которых, напомним, уже прошёл.

Как не потеряться в этом море, как везде успеть, и на что обратить особое внимание? Скажу честно — я, будучи историком по образованию, страдаю профессиональной деформацией и потому отчасти пристрастен. Впрочем, особо раскаиваться, наверное, не стоит. В конце концов, именно эта тема стала своего рода камертоном фестиваля, когда с главной сцены чуть позже полудня прозвучало: «В этом году дата открытия фестиваля совпала со 160-летием основания Императорского русского исторического общества.

Историки знают, что одним из главных дел этого объединения историков было книгоиздание. Под эгидой общества было выпущено 148 томов знаменитых сборников, которые публиковали труднодоступные в то время исторические источники... » Именно таким напутствием от Сергея Нарышкина, главы Службы внешней разведки РФ и председателя Российского исторического общества, был открыт XII Книжный фестиваль «Красная площадь». Я же вспомнил, что во время моей учёбы на истфаке МГУ визит к книжным развалам мы называли «набегом на печенега».

Видимо потому, что уходили мы оттуда, как правило, с богатыми трофеями. Итак, представляем вашему вниманию «набег на печенега» 2026 года — топ книг, которые рекомендуется унести с фестиваля «Красная площадь».

«Ключ от „Покровских ворот“». Лев Симкин Фильм Михаила Козакова мало назвать даже культовым — эта картина просто вписана в наш культурный код. Неудивительно, что разбор этого явления давно вышел за пределы кухонь и превратился в особую дисциплину того, что в соцсетях называют «специальной олимпиадой». Масса диванных экспертов упражняется в выискивании скрытых смыслов реплик героев и их жизненных ситуаций.

А вот голоса профессионалов звучат, к сожалению, редко. Вообще-то Лев Симкин, будучи профессором и доктором юридических наук, как исторический публицист специализировался на темах серьёзных и даже трагических. Собибор, история Холокоста, охота на нацистских палачей после войны... А тут — лёгкая, увлекательная история о реалиях той Москвы, которую нам, собственно, и демонстрирует такая же лёгкая и увлекательная картина «Покровские ворота».

Разумеется, по мелочам есть к чему придраться. Но вот, например, Лев Семёнович, рассказывая об артисте Мосэстрады Аркадии Велюрове, утверждает: «Жанр куплета вот уже полвека как забыт. Нынешние стендаперы ничем не похожи ни на „оригинального куплетиста“ Бубу Касторского из „Неуловимых мстителей“, ни на его продолжателей, смешивших публику на протяжении всей советской власти». Стендаперы, может, и не похожи.

А вот Сергей Шнуров — вылитый Аркадий Велюров. Не внешне, а по существу. У него ведь в последние лет десять всё идет именно так — утром в газете, вечером в куплете..





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