Top 7 Soviet Films About Libraries and Love

AIF.ru compiled a list of the top 7 Soviet films that feature libraries and love, including dramas, comedies, and romances. The films showcase characters who come to libraries for different reasons, such as finding love, making scientific discoveries, or simply escaping from their daily lives.
Всё началось с обмана. Задавая вопрос «Как пройти в библиотеку? », герой Георгия Вицина в известном фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» режиссёра Леонида Гайдая, на самом деле ответом не интересовался.
А между тем в советском кино хватает фильмов, где персонажи всё-таки добираются до читальных залов с их стеллажами и картотеками. 27 мая отмечается Общероссийский день библиотек, и aif.ru собрал по этому поводу топ-7 картин (от драмы «Единственная... » до мелодрамы «Влюблён по собственному желанию»), герои которых приходят туда с совершенно разными целями: кто-то ищет любовь, а кто-то делает научное открытие.
"Улица Ньютона, дом 1" (1963) В центре сюжета этой ленты Теодора Вульфовича (режиссёра картины "Обыкновенный человек", 1956) — двое студентов-физиков, Тимофей Сувернев и Володя Гальцов (Юрий Ильенко и Евгений Фридман). Молодые люди пишут совместную работу под названием "Массы элементарных частиц и пятая координата", побеждают в университетском конкурсе и готовятся к докладу, который открывает им дорогу в большую науку. Однако Тимофей находит в расчётах серьёзную ошибку и уговаривает друга снять работу с публикации.
Володя поступает иначе: он решает оставить всё как есть и выступить, пользуясь внезапно возникшим интересом к их исследованию. Тимофей воспринимает этот шаг как предательство, срывает защиту и в гневе уезжает в родной посёлок. Там он устраивается мотористом в Рыбнадзор и в одиночку продолжает биться над сложной задачей. Единственным человеком, который становится ему опорой и собеседником, оказывается местная библиотекарша Лариса (Лариса Кадочникова).
Важно отметить, что для этого фильма Юлий Ким (в будущем автор песен к "Бумбарашу", "Человеку с бульвара Капуцинов", "Формуле любви) впервые в карьере написал песни.
"Живёт такой парень" (1964) Режиссёр Василий Шукшин (его дебют "Калина красная" и "Печки-лавочки" впереди) показал алтайскую глубинку, где библиотека превращается в место встречи для чудака Пашки Колокольникова (Леонид Куравлёв). Герой заходит в сельскую библиотеку, где работает девушка Настя (Лидия Чащина, на тот момент жена Василия Макаровича). Для шукшинского персонажа пространство с книгами — попытка прикоснуться к чему-то вечному. И библиотека становится местом, где герои размышляют о жизни.
"У озера" (1969) Социальная драма Сергея Герасимова (его же "Тихий Дон", 1958, и "Молодая гвардия", 1948) подарила нам эпизод в научной библиотеке, ставший символом преемственности эпох. Главный герой, учёный Бармин (Олег Жаков), погружён в размышления о судьбах Байкала, на берегах которого возводят целлюлозно-бумажный комбинат. Пока на улице бушуют страсти и кипит стройка века, здесь, под высокими потолками читального зала, рождаются чертежи будущего.
А дочь его, Лена Бармина (Наталья Белохвостикова), находит здесь ответы на сложные вопросы о долге перед природой, читая Александра Блока. Герасимов поместил камерную сцену в эпический контекст экологической катастрофы, доказав: без тишины читального зала невозможно понять гул глобальных событий.
"Единственная... " (1975) В основе драмы Иосифа Хейфица (уже снявшего к тому моменту "Даму с собачкой") — рассказ Павла Нилина "Дурь". Главный герой — шофёр Николай Касаткин (Валерий Золотухин) — души не чает в своей жене Тане (Елена Проклова). Но женщина изменяет ему.
Николай подаёт на развод под давлением родных, которым не нравится её профессия официантки. Однако, расставшись, бывшие супруг и супруга продолжают любить друг друга и тоскуют. Пытаясь заглушить боль, Касаткин вскоре женится снова — на скромной, тихой и начитанной Наташе (Людмила Гладунко). Девушка работает библиотекарем и кажется идеальной партией.
Но сердцу не прикажешь: Николай не в силах забыть Таню. Он теряет душевное равновесие, начинает пить и рушит уже вторую семью. Хейфиц через противопоставление двух женских образов выводит трагедию "однолюба": никакие достоинства другого человека не способны вытеснить того единственного, кто однажды задел тебя за самое живое.
"Москва слезам не верит" (1979) В оскароносном фильме режиссёра Владимира Меньшова, который позже создаст "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", библиотека появляется в одной из самых узнаваемых и комичных сцен. Героиня Людмила (Ирина Муравьёва), мечтавшая удачно выйти замуж, попадает в читальный зал самой главной библиотеки страны (тогда туда только по пропускам пускали). Сидя за столом под зелёной лампой, Людмила изображает интерес к книге — однако все её мысли о мужчинах.
Следующая сцена происходит в курилке, где героиня активно строит глазки и пытается завязать знакомство с потенциальными "выгодными" кандидатами. Библиотека здесь — декорация для охоты за богатым мужем.
"Влюблён по собственному желанию" (1982) Режиссёр Сергей Микаэлян снял мелодраму, где библиотека становится полем битвы двух одиночест
