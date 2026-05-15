Top 10 Richest Britons Revealed in Times Rich List

The Times Rich List reveals the top 10 richest Britons, with Nikolai Stronostky, Alexander Gerko, Igor and Dmitry Bukhman, Sanjaya and Dhiraj Hinduja, David and Simon Reuben, and Leonard Blavatnik making the cut.

В топ-10 вошли сооснователь финансово-технологической компании Revolut Николай Сторонский с 16,4 млрд фунтов на седьмом месте, за ним следует основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко с 16 млрд фунтов.

На десятом месте находятся создатели разработчика видеоигр Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы с 14,3 млрд фунтов. Первое место заняла семья индийского происхождения Санджай и Дхирадж Хиндуджа с состоянием в 38 млрд фунтов. Она владеет конгломератом Hinduja Group с интересами в автомобилестроении, нефтепереработке, телекоммуникациях, финансах и здравоохранении. На втором месте в рейтинге находятся бизнесмены также из Индии Дэвид и Саймон Рубены с состоянием 28 млрд фунтов.

Они были участниками так называемых «алюминиевых войн» в России, когда в 1990-х боролись за контроль над крупнейшими металлургическими предприятиями России и Украины. На третьем месте находится американский и британский бизнесмен Леонард Блаватник с состоянием 26,9 млрд фунтов. Он владеет контрольной долей звукозаписывающей компании Warner Music Group. Всего в Times Rich List вошли 350 предпринимателей.

При этом газета пишет, что почти треть из них больше не проживают в Британии из-за повышения налогов





