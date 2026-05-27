The latest Moscow premiere, which critics and audience members have been debating, is "The Seagull" by Vladimir Nazhdal. The production, staged at Entracte, features a stellar cast including Veniamin Smekhov, Elena Koreneva, Viktor Tolstogonov, Rinal Mukhamedov, and Alexander Gorchilin. Nazhdal is known for his distinctive style, which often leads to heated discussions. His productions in the leading Moscow theaters have always sparked controversy. His style is instantly recognizable, with each world he creates being broken and reminiscent of a nightmare, both terrifying and captivating at the same time. If you enjoy solving intellectual riddles and are ready for an author-led reading of Chekhov's play, which you should read beforehand, this "The Seagull" is for you.

Еще одна московская премьера, о которой продолжают ломать копья критики и зрители, — "Чайка" Владислава Наставшева с сильнейшим звездным составом. Многие с нетерпением ждали премьерных показов "Чайки", поставленной Владиславом Наставшевым в театральном агентстве Entracte .

Во-первых, увидеть на одной сцене Вениамина Смехова, Елену Кореневу, Викторию Толстоганову, Риналя Мухаметова и Александра Горчилина — уже событие. Во-вторых, у московской публики особое, трепетное отношение ко всему, что делает Наставшев: от музыкальных альбомов, за которые его называют Вертинским XXI века, до постановок в ведущих столичных театрах, неизменно вызывающие бурые споры. Стиль Наставшева очень узнаваем, каждый созданный им сценический мир — изломанный и похожий на морок, на липкий горячечный сон — жутый и притягательный одновременно.

Так что, если вы любите разгадывать интеллектуальные ребусы и готовы к авторскому прочтению чеховской пьесы, которую все же лучше перечитать заранее, прежде чем идти в театр — эта "Чайка" для вас. Декорации здесь условны: вместо озера — вертикальная конструкция с зеркальными гранями, окруженная высохшим ломким камышом; по обе стороны сцены — грубо сколоченные выгородки, одна из которых — кабинет Дорна, где за заваленным рукописями столом доктор (Василий Бриченко), Треплев (Риналь Мухаметов) и Тригорин (Александр Горчилин) вместе сочиняют пьесу и тут же печатают сочиненный текст на машинке...

Или, может быть, Дорн — это сам Антон Павлович, захлебывающийся кровью от кашля, и перед нами вовсе не "Чайка", а спектакль в спектакле о самом писателе... Или о том, как герои пьесы вышли с напечатанных страниц и зажили своей жизнью, вырвавшись на свободу от автора?

Текст, слово, театр, искусство — главные слова в жизни доктора Дорна (Василий Бриченко), Константина Треплева (Риналь Мухаметов), Тригорина (Александр Горчилин) и даже Маши (Мария Селезнева)Герои этой "Чайки" заражены смертельным вирусом искусства: все хотят играть главные роли. Даже Полина Андреевна (Елена Коренева), всегда второстепенный персонаж чеховской пьесы, ворует реплики у Аркадиной (Виктория Толстоганова) и рвется с чужими монологами на авансцену.

Все хотят быть замеченными — и нервный, дерганый, похожий на марионетку Треплев, и его деспотичная мать, отпихивающая от своего любовника нагловатую и восторженную Заречную (Евгения Крегжде). Ира Полярная Искусство в этом спектакле — не светлый дар, а зависимость, тяжелая болезнь, уничтожающая все на своем пути. Поэтому самоубийство Константина здесь выглядит единственно возможным выходом, выбором более честным и правильным, чем путь Нины.

И чтобы посыл этой "Чайки" не вызвал ни у кого никаких сомнений, в финале звучит голос самого Наставшева: он положил стихи Георгия Иванова на музыку, и эта песня о невозможности что-либо спасти становится общей эпитафией для всех героев





