The Power of Art and Creativity in Business and Life

The founder of HELMS, a wellness and beauty club that combines beauty with healthcare and spa, discusses the importance of art, creativity, and self-care in business and life. She shares her insights on the changing perception of business as a cultural form and the need for a more compassionate and supportive environment in today's world.
Фото из личного архива Александры Ким Основательница московского клуба здоровья и красоты HELMS, объединившего красоту с медициной и спа, избегает языка «стратегий» и «рынков», говорит об ощущениях, среде, эмоциях, телесности, музыке, отношениях и внутреннем состоянии.
Для нее HELMS не просто проект в индустрии красоты, а, скорее, история о качестве человеческой жизни, где эстетика, забота и культура неразделимы.ще недавно предпринимателя воспринимали как человека, интересующегося главным образом прибылью и эффективностью. Почему сегодня бизнес все чаще становится формой культурного высказывания – почти как театр, архитектура или кино? Моя мама – экономист. Каждый раз, когда она видит месячную отчетность моего дела, она закатывает глаза и вздыхает: «Ты у нас все-таки очень творческая!
» Мама права. Я вообще не бизнесмен. И меня, при всем уважении к прибыли, воодушевляет другое: место и чувства людей в нем. Через деятельность мы транслируем наше содержание.
Из чего мы состоим, то и создаем. Я люблю обнимать близких людей, иполучился моим продолжением – таким же «обнимающим», заботливым. Возможно, сейчас наступило время, когда бизнес перестал сводиться к формуле «вложили – заработали», а сосредоточился на том, ради чего все бизнесы зателись: на идее помощи друг другу. Современный человек, кажется, устал от идеи «ремонта себя» – бесконечных улучшений, биохакинга, продуктивности.
Вы часто говорите о качестве жизни и внимании к себе. Что сегодня на самом деле означает забота о человеке? Не то слово, как устал. Я вот тут недавно написала в дневнике: «Это у меня жизнь такая активная или это я все-таки куда-то бегу?
» Спорт, танцы, хореография, гольф, куча БАДов, капельницы, учеба, кольцо Oura, пептиды… Это любовь к себе или страх что-то пропустить, в том числе состояние гармонии? Наверное, главное, чтобы все это было в кайф. И пока я кайфую, а не истощаюсь – значит, все правильно? Хотя, если честно, мысль уехать куда-нибудь, выключить телефон и просто ничего не делать приходит все чаще.
Получается, что забота – это уметь услышать человека и увидеть, что на самом деле ему/мне/нам всем требуется. Чего просит наш внутренний голос. Вы создали HELMS как пространство, где соединяются медицина, красота, эстетика, образование и искусство. Почему красота, на ваш взгляд, перестала быть исключительно индустрией услуг и стала частью культурного опыта?
Мне тесно в любых рамках. Мы с вами давно живем в мультидисциплинарном мире. И все, что творится в стенах HELMS, – это жизнь. То, что мы чувствуем каждый день.
В чем себе не признаемся или делаем это украдкой. Это все – искусство прислушаться к своим ощущениям, услышать своего партнера и мир вокруг. Интерьеры московского клуба здоровья и красоты HELMS оформлены в японском стиле ваби-саби с использованием натурального дереваПочему искусство оказалось самым точным способом говорить о том, что современный человек обычно прячет за образом успешности? Искусство для меня – это то самое зеркало, в которое нам трудно смотреть.
И только когда мы в него заглядываем, мы «оголяемся» и добираемся до самих себя. Чувствуем себя живыми, подлинными. Это случается с нами независимо от успехов в делах. Это не маски, это не роли, а встреча с самим собой.
Редкая встреча. Говорят, что предприниматель создает среду. Какой среды сегодня, по-вашему, особенно не хватает людям и можно ли считать ее создание новой ответственностью бизнеса? Недавно в дружеском кругу мы обсуждали, как устали от того, что на все у нас есть ответ.
Если не свой, то «мой коуч или астролог точно знает». Из-за того, что связи определяют, с кем мы должны проводить время, жизнь превратилась в сплошной нетворкинг. Среда, где можно быть просто собой и не бояться за это «получить» (в том числе дурацкий совет), – это настоящий дефицит. Я всеми руками за то, чтобы в наших средах, деловых или личных, было как можно больше воздуха. И юмора. И конечно, милосердия
Art Creativity Business Entrepreneurship Wellness Beauty Healthcare Spa Culture Compassion Support Perception Multidisciplinary Self-Care Creativity Business Entrepreneurship Wellness Beauty Healthcare Spa Culture Compassion Support Perception Multidisciplinary Self-Care
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