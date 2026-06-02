The article discusses the current state of Inter, the most hated club in Italy, and the player who has become the most hated footballer, Alessandro Bastoni. It highlights how Inter has rightfully won the Italian championship, and Bastoni has been recognized as the best defender in the country. The article also mentions Bastoni's unique style of play and his impact on the team's development.
Интер – самый ненавидимый клуб Италии прямо сейчас. Алессандро Бастони – самый ненавидимый футболист. Но сложно не признать: Интер заслуженно стал чемпионом Италии, а Бастони был и остается лучшим защитником страны.
Когда агент подтвердил трансфер в Интер, я почти расплакался, – вспоминал Алессандро Бастони. Совсем недавно играл в молодежке, а теперь такой поворот в моей жизни. Несколько человек из круга, к которому я прислушиваюсь, сказали: Ты должен цепляться за любую возможность. Ты должен делать все, что говорит тебе клуб.
И если ты будешь работать, действовать по всем указаниям, то станешь большим футболистом. Бастони стал игроком Интер в 2017-м, после чего съездил в две аренды (хотя мог выбрать другой вариант для продолжения карьеры и сходу стать основным). В 20 лет вернулся в команду с уже ощутимым опытом в Серии А и сразу же стал незаменимым. В Интер он поработал с тремя тренерами: Антонио Конте, Симоне Индзаги и Кристианом Киву.
Каждый говорил об уникальности защитника. Громче всех комплименты звучали от Индзаги. Он пришел на багаж Конте, добавил вариативности каждой позиции и сделал из Сандро нечто среднее между центральным защитником, полузащитником и нападающим. Бастони отрабатывал в обороне, но по меркам центрального защитника бесконечно подключался в атаку.
Речь не только стандартные положения, скорее, про рейды с мячом со своей половины на чужую. Мне нравится мышление Бастони, – признавался Симоне. Хотя некоторые вещи меня раньше удивляли – например, частое желание делать длинные передачи вперед. Мы провели работу, и теперь Алессандро, к счастью, предпочитает самостоятельно подключаться к атаке.
Я бы не доверил эту роль игроку без мощного интеллекта. Бастони очень умен и невероятно техничен. Было бы ошибкой назвать его классическим защитником, потому что он давно стал чем-то большим, чем типичный игрок обороны. Бастони уникален, и в мире не так много защитников, способных повторить его.
Индзаги помог Бастони развить универсальность. La Gazzetta dello Sport писала, что повлияли многочисленные факультативные беседы с тренерами и ассистентами. Изначально Бастони был зациклен на прямых обязанностях – тренерский штаб сразу же переламывало это. Классический центральный защитник с внушительными габаритами переформатировал понимание своей позиции и стал своеобразным оттянутым плеймейкером со способностью сыграть практически на любой позиции в атаке.
Бастони регулярно оттягивается на позицию левого вингера – хотя сам говорил, что ему не очень удобно играть у боковой на левом фланге, но тренерское требование необходимо исполнить. Бастони часто прессингует соперника рядом с чужой штрафной площадью. Массимилиано Фаррис, ассистент Индзаги, рассказывал, что прогресс Бастони хорошо виден на дистанции. Когда Симоне только пришел в Интер, то в Алессандро была заложена вся необходимая база для трансформации.
Дальше – дело бесконечных наработок и разговоров, в ходе которых Фаррис узнал ориентир защитника – Паоло Мальдини. Бастони удивился и даже возмутился, а я посмеялся, потому что действительно так думал. Мальдини был невероятным защитником, одним из лучших в истории футбола. Но Бастони стал революционным защитником, и в будущем его вклад будет оцениваться выше.
Перед началом сезона-2025/26 с Киву были слухи, что новый тренерский штаб займется изменением схемы – в числе новинок может быть и уменьшение числа защитников. Летние трансферы не позволили Кристиану провести полноценную тактическую революцию – он оставил тактику практически нетронутой. Функции Бастони тоже не изменились. Бастони – главная фигура Интер в обороне.
В долгосрочной перспективе это может стать проблемой для Интер: замены не было и так и не появилось. Единственный номинальный сменщик – левый латераль Карлос Аугусто, задумавшийся об уходе из команды летом. Хорошая новость для Киву: Бастони – невероятно стабильный игрок. В отличие от остальных лидеров команды, он ни разу не вылетел из-за травмы на долгий срок и не скатывался в системный кризис.
Федерико Димарко терял форму почти на год, Лаутаро Мартинес периодически может подолгу не забивать. К Маркусу Тюраму очень много вопросов. На их фоне Бастони – гарант стабильности вот уже седьмой сезон подряд. Ни один действующий защитник Серии А не показывал мировой уровень на протяжении такого времени.
Бастони все так же влияет на развитие атак. Его общий xG в сезоне-2025/26 – 1,35, при этом он забил всего один мяч
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