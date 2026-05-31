The Last Shaman of Siberia: A Fascinating Tale of Ancient Burial Practices and Russian Colonization

A groundbreaking study of ancient Siberian burials reveals the existence of a 'last shaman' who was buried in a unique grave adorned with a red, fur-lined robe and other distinctive attire. The analysis of her DNA and the presence of decorative elements on her grave goods suggest that she held significant spiritual power and was likely a member of the elite.
Международная группа учёных провела исследование древних якутских захоронений. В них были найдены останки людей, мумифицированных естественным образом. Главной сенсацией стало тело женщины, которую иностранные журналисты называют «последней шаманкой Сибири».
Она умерла более 250 лет назад. Результаты исследования были опубликованы в этом году в журнале Nature. Красное платье лидера Останки этой женщины получили обозначение UsSergue1. Она была похоронена в гробу, выдолбленном из цельного ствола дерева.
А наряд её оказался весьма примечателен: меховая шапка, высокие кожаные гетры и красное шерстяное платье. Такое одеяние — не просто символ высокого статуса. По мнению учёных, красный цвет и редкость материала, из которого изготовлено платье (материал явно был привозным), подчёркивают духовную власть, которой женщина обладала при жизни. Потому учёные и решили, что она шаманка.
Рядом с её захоронением археологи нашли яму со скелетами трёх лошадей. Одно из животных было украшено декоративными элементами, похожими на те, что присутствовали на одежде шаманки. В якутской традиции они как раз являлись знаками принадлежности к элите, обладавшей сакральным знанием.
«Она, по-видимому, была очень значима для своего клана и даже воплощала его духовную идентичность, — считает из авторов работы, Людовик Орландо, генетик Университета Тулузы (Франция). — Её погребение отражает осознанную попытку сохранить древние верования». Крушение мифа о покорении Удивительный результат показал анализ ДНК. Выяснилось, что родители шаманки были родственниками.
Они приходились друг другу дядей и племянницей. Либо тётей и племянником. Всего учёные (группа состояла из якутских и французских специалистов) исследовала останки 122 якутских мумий, и уровень кровосмешения у шаманки оказался самым высоким. Авторы предполагают, что такой близкородственный союз был заключён намеренно — чтобы не «размывать» власть и сакральный статус рода, жёстко удерживая их внутри клана.
Научное исследование затрагивает и историю российского покорения Сибири. Если приход европейцев на новые земли (в Африку или Америку) означал для коренных народов постепенное уничтожение и демографический коллапс, то в случае с якутами всё проходило гладко и мирно. Генетическое наследие якутов остаётся стабильным с XVI века и до наших дней, не найдя следов масштабного смешивания с русскими, резкого сокращения их популяции или насильственного переселения. Включение Якутии в состав России произошло относительно спокойно, без массовых репрессий или уничтожения местного населения.
Власть предпочитала поддерживать отношения с якутскими тойонами и приглачать представителей якутской элиты в систему управления государством, обеспечивая интеграцию без серьёзных конфликтов
