The article discusses the crucial role of ticks, or more commonly known as 'clues', in maintaining biodiversity and ecosystem health. Ticks, despite being feared by humans, are actually essential components of the natural balance. They serve as a natural check on animal populations, preventing overpopulation and potential harm to their food sources. Additionally, ticks play a vital role in nutrient cycling, contributing to the health of soil and vegetation. The article highlights the potential consequences of their disappearance, including the collapse of ecosystems, the spread of diseases, and the decline of various animal populations. It also emphasizes the importance of preserving ticks for potential medical advancements, given their unique biological properties and potential medicinal applications.

Мир без клещей кажется заветной мечтой любого, но для природы их исчезновение обернется крахом почв, болезнями птиц и гибелью лесов. Кровососы, которых люди боятся, на деле являются фундаментом биологического равновесия, рассказал aif.ru биолог Дмитрий Сафонов.

Фундамент, который мы не замечаем Для большинства из нас клещ — это весенний кошмар и символ смертельной опасности. Мы ставим их в один ряд с инфекциями, поражением нервной системы и страхом за питомцев. Однако ученые по всему миру уверены: от этих существ нельзя избавляться — их необходимо защищать. Парадокс заключается в том, что иксодовые кровососы — лишь малая часть огромного семейства, которое является „здоровенным куском фундамента” всей земной жизни.

Клещи выступают абсолютными чемпионами по биологическому разнообразию. Ими питаются сотни миллионов пауков, насекомых и птиц. Это не просто еще один вид, а ключевая система саморегуляции природы. Массовое истребление этих членистоногих из-за химии и загрязнения уже привело к тому, что к 2000 году 15% их видов полностью исчезли, зачастую еще до того, как наука успела их описать.

Биологический тормоз и лесной хлеб Если представить, что все клещи исчезли по щелчку пальцев, радость будет недолгой. Биолог Дмитрий Сафонов считает, что в таком случае жизнь в привычном нам мире очень быстро пойдет не по плану.

«Нужно сказать, что сотни видов животных, от муравьев до лесных птиц, питаются крошечными личинками и нимфами клещей. Это их так называемый „хлеб“», — отмечает эксперт. По мнению специалиста, обрыв этой пищевой цепочки приведет к миграции и болезням пернатых. Но главная трагедия развернется под ногами.

Дмитрий Сафонов предупреждает о невидимой глазу катастрофе: "Незаметно для глаза в почве живут другие клещи, которые перерабатывают опавшую листву и хвою в плодородную землю. Без них лес просто утонет в собственной сухой подстилке и перестанет „дышать“, а следом пропадут и грибы". В таких условиях грибницы лишатся влаги, а жизнь в почве фактически остановится. Жестокие, но необходимые регуляторы Паразиты выполняют роль природного предохранителя.

Если какой-либо вид животных начинает размножаться слишком быстро, он рискует уничтожить свою кормовую базу и погибнуть от голода. Когда хищники не справляются, в дело вступают клещевые инфекции: энцефалит, бабезиоз и эрлихиоз. Болезни прореживают популяцию, защищая её от полного вымирания. Более того, не все клещи — враги.

Исследования показывают, что многие перьевые клещи являются симбионтами: они не сосут кровь, а поедают грибки и бактерии, разрушающие крылья птиц. А взрослые краснотелки активно истребляют садовых вредителей.

"Мир без клещей — это мир с огромным количеством грызунов, большим ростом инфекций, передающихся другими путями, и с почвами, в которых остановилась сама жизнь", — резюмирует биолог последствия их исчезновения. Вместо привычных паразитов могут прийти более агрессивные и быстрые существа, которые окажутся гораздо опаснее. Кладезь для медицины будущего Даже те виды, которые вредят человеку, представляют огромную ценность для науки. Тела клещей скрывают уникальные биохимические решения.

Подводя итог важности их сохранения, ученые указывают на состав слюны иксодовых клещей, которая является настоящей аптекой. В ней содержатся мощные обезболивающие, иммуномодуляторы и вещества, препятствующие образованию тромбов. Каждое из них может стать основой для спасительного лекарства. Именно поэтому ни одна мировая организация не стремится к полному уничтожению этого вида.

Каждое вычеркнутое из биосферы звено, каким бы мерзким оно ни казалось, ослабляет планету. Клещ вредит конкретному хозяину, но в глобальном масштабе он — необходимый инструмент, поддерживающий жизнь земной флоры и фауны в равновесии





