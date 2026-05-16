The article tells the story of the teacher of music from Chelyabinsk, who invented a device that, according to his own words, could cure headaches, radiculitis, cancer, and even AIDS. However, when the Ministry of Health experts laughed at his ignorance and advised him to waste his time on nonsense, he became even more determined to open his own practice and treat people with his unconventional device. Clients from all over the country came to him, and he was allowed to treat them in the Institute of Physical Culture at 106, sharing the room with the sports masseur. According to the recollection of his colleague, the patient's examination began with the buttocks, where Kulzin grabbed them with a hand and declared the diagnosis.

В конце 1970-х учитель музыки из Челябинска без медицинского образования Иван Кузнецов изобрел устройство, которое к концу советской эпохи лежало едва ли не в каждом доме.

Коврик с пластиковыми шипами должен был помочь от головной боли, радикулита, рака и даже СПИДа – во всяком случае, так обещал сам целитель. История бестселлера альтернативной медицины и его экстравагантного создателя – в материале «Ведомостей». При жизни Иван Кузнецов не оставил ни мемуаров, ни интервью, а стоило бы: его история обросла таким количеством необычных, а порой и абсурдных деталей, что отделить правду от вымысла очень непросто. Изобретатель родился в 1926 г.

По некоторым свидетельствам, он появился на свет в уральской деревне в многодетной семье. Впоследствии переехал в Челябинск, где работал обычным учителем музыки, пока однажды не решил вывести тараканов в своей квартире. Инсектицид оказался слишком токсичным – Кузнецов получил химический ожог легких. Лечение методами консервативной медицины не помогло, поэтому педагог с энтузиазмом занялся самолечением.

Он изучил всю доступную литературу по китайской акупунктуре и тибетской медицине и решил, что принцип иглоукалывания верен, но техника требует радикального улучшения. Зачем мучиться с одиночными иглами, когда можно воздействовать сразу на большую площадь? Первый ипликатор Кузнецов соорудил из куска пенопласта и обычных швейных игл. По его собственному убеждению – вылечился.

Местные врачи, изучившие рентгеновские снимки до и после, с интересом порекомендовали изобретателю ехать в Москву... Изобретение было зарегистрировано как «устройство для повышения работоспособности человека», однако прием был холодным и отрезвляющим. Эксперты посоветовали Кузнецову не тратить время на ерунду. Несмотря на столь экстравагантный метод, слава о целителе шла впереди





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ivan Kuznetzov Device With Metal Spikes Alternative Medicine In The USSR Legendary Healer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ди Каприо, Макконахи, Стинг, Ратаковски – селебрити на мужском финале US OpenДи Каприо, Макконахи, Стинг, Ратаковски – селебрити на мужском финале US Open - Глаз Народа - Блоги - Sports.ru

Read more »

Как «Крылья» стали самой приятной командой старта РПЛКак «Крылья» стали самой приятной командой старта РПЛ - Open the Doors - Блоги - Sports.ru

Read more »

Ученые создали имплант для спасения от передозировки опиоидамиАмериканские ученые из Массачусетского технологического института разработали новые метод по спасению жизни человека при передозировке опиоидами. Исследование опубликовано в научном журнале Device.

Read more »

5 лучших прем-танков 8-го уровня в «Мире танков» — рейтинг 2025 годаОт Skoda T 56 до ELC EVEN 90.

Read more »

US wants more UAV combat practice in Ukraine to improve own army; Europe scheme in focusThe US aims to gain more practical experience with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Unarmed Combatant Vehicles (UBCVs) via real-world combat operations in Ukraine, which could help refine their military force. This strategy is similar to the one Europe has adopted, with European allies producing UAVs for the Ukrainian military, allowing European capitals to learn from Ukrainian combat experiences and potentially upgrade the tactics for UAV usage.

Read more »

Chinese candy bars with vaping design shock parents, contain banned food coloringA new type of candy bar with a design resembling a vape device has shocked parents, as children are seen 'vaping' the sweets. The candy bars contain banned food coloring and may cause allergic reactions, skin rashes, and negatively affect children's behavior and attention. The candy bars are sold under the Chinese brand 'Kandi Club' and have already been banned in Belarus. The Russian government needs to take action to protect children's health.

Read more »