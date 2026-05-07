Telegram представил новые функции для ИИ-ботов и ограничения на опросы

В Telegram появились новые возможности для взаимодействия с ИИ-ботами, включая вызов через упоминание и автономную работу. Также введены новые функции для администраторов групп и каналов, такие как удаление реакций и ограничения на опросы. Основатель Telegram Павел Дуров выразил обеспокоенность возможным уходом мессенджера с французского рынка из-за требований чиновников.

Одним из ключевых обновлений в мессенджере Telegram стала возможность вызывать ИИ-ботов в любом чате через упоминание. Это открывает новые горизонты для взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом.

Теперь пользователи могут создавать автономных ботов, которые будут взаимодействовать с другими программами, автоматизируя рутинные задачи и улучшая пользовательский опыт. В мессенджере появилась функция подключения бота к профилю с правом отвечать на сообщения от имени владельца. Для этого необходимо зайти в «Настройки» и выбрать пункт «Автоматизация чатов». Пользователь может сам определить, к каким беседам бот получит доступ — например, ко всем чатам, кроме контактов, или только к новым диалогам.

Это позволяет гибко настраивать работу бота в зависимости от потребностей пользователя. Администраторы групп и каналов теперь могут удалять реакции отдельных людей, а также устанавливать ограничения на участие в опросах — к примеру, разрешать голосовать только подписчикам или пользователям из определённых стран. Это значительно расширяет возможности управления сообществами и позволяет более эффективно контролировать их активность. Появились и интерактивные графики опросов: с их помощью администраторы увидят, как меняется количество голосов за каждый вариант с течением времени.

Это делает опросы более прозрачными и информативными. Ранее основатель Telegram Павел Дуров в своём канале пригрозил возможным уходом мессенджера с французского рынка. По его утверждению, за три с половиной месяца 2026 года во Франции произошёл 41 случай похищения владельцев криптокошельков, причиной чему он назвал продажность местных чиновников, которые сбывают данные держателей криптовалюты преступникам.

Дуров заявил, что теперь то же государство хочет получить идентификаторы и личные сообщения пользователей соцсетей, и поэтому Telegram скорее предпочтёт уйти с французского рынка, чем предоставить чиновникам доступ к перепискам. Это поднимает важные вопросы о защите личных данных и свободе пользователей в цифровом пространстве.





