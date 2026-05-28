The Ukrainian press is excited about the possibility of Sweden donating 10 Gripen JAS 39 C/D to the Ukrainian military. According to sources from Aftonbladet, the Gripen will be used primarily for air defense, similar to the F-16. The Ukrainian military is already planning to use the Gripen for air-to-air combat, targeting drones and drones equipped with anti-radiation missiles. The Gripen can also be used for precision bombing with JDAM bombs, similar to the F-16. However, the Gripen will require adaptation to these specific roles. The Ukrainian military has already undergone training, but the details have not been disclosed.

Украинская пресса заходится от радости: в течение сегодняшнего дня Швеция должна объявить о безвозмездной передаче ВСУ многоцелевых истребителей Gripen JAS 39 C/D. Источники Aftonbladet не называют точное количество самолётов, ожидается, что их будет до десяти штук.

Тем не менее, в в националистических украинских telegram-каналах царит настоящий праздник. Ответ на крик Зеленского Пламенные сторонники киевского режима в комментариях к новостям уже составляют списки целей на территории России, куда они отправили бы шведские самолёты, будь их воля. В беседе с aif.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов притушил их энтузиазм: у шведских «грифонов» будет совсем другая задача, за их счёт пытаются решить проблему дырявого неба над Украиной.

«Gripen — достаточно неплохие лёгкие истребители. Я полагаю, главным образом их предполагается использовать для решения задач противовоздушной обороны, так же, как и F-16. То есть, они в основном будут перехватывать в воздухе наши беспилотники, даже не столько крылатые ракеты, а именно беспилотные летательные аппараты, вроде «Гераней». В какой-то степени они могут использоваться для нанесения ударов с помощью бомб JDAM, это аналог наших ФАБов, но в этом случае необходимо самолёты приспосабливать под эти цели.

В F-16 эта опция предусмотрена изначально. Определённую пользу ВСУ от передачи этих истребителей получат, но и мы меняем тактику использования наших беспилотников. Украинцы тиражируют фотографии наших «Гераней», на которых установлены ракеты «воздух-воздух» с головками самонаведения, как раз предназначенные для борьбы с такого рода самолётами. Я думаю, что передача «грифонов» это — ответ на крик Зеленского о помощи, когда он рыдал о нехватке ракет для Patriot и дырах в ПВО, на него Швеция отреагировала таким образом», — рассказал эксперт.

Зеленский пошёл по стопам Мазепы Передать самолёты мало, пилоты должны научиться ими управлять, но в разговоре с aif.ru Кнутов отметил, что украинцы, наверняка, уже давно прошли подготовку, просто их обучение никто не афишировал. В четверг, 28 мая, Зеленский прилетел в Стокгольм, где должен объявить о подписании «важного оборонного пакета». В него войдут и «бесплатные» истребители, и те, которые Киев обязуется купить.

В прошлом году звучали числа от 150 до 200 штук, на производство которых уйдёт не менее десятка лет и десятки миллиардов долларов. Удивительная вера в платёжеспособность киевского режима





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sweden Ukraine Gripen JAS 39 C/D Air Defense F-16 Drones Air-To-Air Combat Precision Bombing

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Малкин подписал однолетний контракт с «Питтсбургом» на 5,5 млн долларов«Питтсбург» продлил контракт с 39-летним нападающим Евгением Малкиным.

Read more »

Тренер «Локомотива» Пелино о Радулове: «Усилил бы любой клуб НХЛ. Особенный человек и хоккеист, быстро привыкает ко всему»Тренер «Локомотива» Майкл Пелино заявил, что 39-летний Александр Радулов мог бы сейчас играть в НХЛ.

Read more »

39-летний Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» и проведет в НХЛ еще годЗа 20 лет в клубе россиянин взял три Кубка Стэнли, столько же лишь у трех соотечественников

Read more »

– рекордные целевые отчисления букмекеров за 1-й квартал 2026-го. Общий объем депозитов в российских БК упал на 6,5% год к годуБукмекеры перевели почти 10 млрд рублей отчислений на развитие спорта в первом квартале 2026 года.

Read more »

Норвегия выходит в плей-офф ЧМ-2026, Швейцария с разницей 39:7, США и Швеция на граниНорвегия впервые за 14 лет пробилась в восьмерку, Швейцария выиграла все матчи с разницей 39:7, а США и Швеция чудом избежали вылета с четвёртых мест.

Read more »

Швеция объявит о передаче истребителей Gripen УкраинеПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 28 мая объявит о передаче Киеву самолетов JAS 39 C/D. Также начнутся переговоры о продаже JAS 39 E за счет кредита ЕС.

Read more »