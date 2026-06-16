Starbucks in South Korea will temporarily close all its stores to conduct mandatory training for its employees on the history and social sensitivity of the country, following a public and political scandal surrounding its promotional campaign.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Сеть Starbucks в Южной Корее временно остановит работу всех своих кофеен, чтобы провести обязательное обучение персонала по истории страны и социальной чувствительности после общественного и политического скандала вокруг рекламной кампании.

Решение компании затронет более 2000 магазинов по всей стране. Об этом Работы всех точек будет приостановлена 22 июня в 15:00, после чего сотрудники приступят к просмотру записанных лекций по современной истории Кореи. Дополнительно персоналу проведут обучение по социальной чувствительности при принятии маркетинговых решений. По оценке аналитической компании IGAWorks, закрытие на полдня приведёт к потерям примерно в 2,1 млрд вон (около 1,4 млн долларов США) из-за недополученной выручки.

Поводом для масштабных мер стал кризис вокруг рекламной акции со скидками на серию стаканов «Tank», проведённой 18 мая. Кампания совпала с годовщиной трагических событий в Кванджу 1980 года, что вызвало общественный резонанс, бойкот и волну критики в адрес сети. Часть клиентов в знак протеста демонстративно уничтожала продукцию Starbucks, а отдельные государственные ведомства разорвали сотрудничество с компанией. Отдельный блок обучения для руководителей компании назначен на 24 июня и будет проходить отдельно от массового закрытия точек.

Учебная программа охватывает ключевые события современной истории Южной Кореи и принципы учёта исторического контекста при маркетинговых решениях. По заявлению Shinsegae Group, закрытие направлено на демонстрацию серьёзности отношения к инциденту и предотвращение повторения подобных ошибок. Отдельно подчёркивается, что в ходе внутреннего разбирательства часть маркетинговых решений кампании могла быть сформирована с использованием рекомендаций искусственного интеллекта





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