The 2022 edition of Startup Village, an innovative event held at the Innovation Center "Skolkovo", will feature a new format where demand creates solutions. Startups will present their technological solutions to corporate challenges during the central sessions. The event will take place from 28 to 29 May and will attract around 3,000 attendees. Moscow has made a focus on robotics this year, with over 30 robots on display. The city aims to sign agreements for testing several more technologies.
В инновационном центре "Сколково" 28 и 29 мая пройдет городской технофестиваль Startup Village. В "Сколково" в рамках Недели предпринимательства проходит технологический фестиваль Startup Village. В этом году у мероприятия новый формат, где спрос в прямом смысле рождает предложение.
В рамках центральных сессий корпорации озвучивают конкретные технологические задачи, а стартапы тут же могут предложить свои решения. В масштабном форуме участвуют около 3 тысяч человек. Москва в этом году сделала акцент на роботизации. В экспозиции города представлены более 30 роботов.
Эти умные машины уже сейчас востребованы в разных сферах — от уборки до логистики и строительства. Планируется подписание соглашений о тестировании в городе еще нескольких технологий
