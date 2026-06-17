Stars Fade Away, But Messi Remains Unfazed

The once-dominant stars of football are starting to fade, but Messi continues to shine. Despite the signs of decline, he remains a force to be reckoned with.
Все они стареют. Любая звезда: и спринтер с железными жилами, и бессменный вратарь за 40+, и самый замороченный биохакер в атаке, и мастер тонких касаний – всех их примиряет угасание.
Однажды у любого мы замечаем трещины на фасаде карьеры. Тут стал реже выходить, там чаще заменяется, здесь выбрал клуб попроще, тут заранее ушел из сборной, чтобы лучше восстановиться. Грустно, но что поделать. Мы проводили столько великих имен и уже научились разглядывать эти признаки скорого заката.
Трансфер в «Орландо»? Вечереет. Полные матчи только в лиге? Накинь-ка куртку.
🌅 Ну понятно. Не остался верен одному клубу, не написал свою «Одиссею» гиггзаметром – пора прощаться. 🌅 Ну понятно. Героически выиграл чемпионат мира, но закрыл последний квадратик в золотом альбоме и теперь точно закольцевал персонажную арку.
Пора прощаться. 🌅 Ну понятно. Назабивал за розовый «Интер» 70+ голов за три сезона и выиграл пару трофеев, но это все какая-то программа «Майамское долголетие». Молодец дед, что активный, но мы следим за этим слипшимися ото сна глазами, ковыряя за завтраком ночные новости.
Пора прощаться. 🌅 Ну понятно. Едет на шестой чемпионат мира. Но это чисто для рекорда.
Это чисто послесловие. Как те сериалы, где после кульминационного сезона жадные продюсеры заставляют снимать еще один – постпиковый. Пора прощаться
Football Stars Messi Decline Championship
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