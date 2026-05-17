The SpaceX Freight Dragon successfully docked to the International Space Station (ISS) on Friday afternoon.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииГрузовой корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). За прямой трансляцией этого события можно было наблюдать на интернет-портале НАСА.

Стыковка была зафиксирована в 13:37 по московскому времени. Это уже 34-я коммерческая миссия SpaceX по снабжению орбитального комплекса. Среди грузов особого интереса - материалы для научных изысканий. Ученые планируют выяснить, как микрогравитация воздействует на бактерии, а также изучить специфику движения микрочастиц в условиях отсутствия веса.

Носитель стартовал с площадки космодрома, расположенного на мысе Канаверал во Флориде. Дорога на орбиту заняла около 36 часов. Планируется, что корабль пробудет в составе МКС примерно месяц. Отстыковка предварительно намечена на середину июня.

После этого Cargo Dragon отправится обратно, чтобы доставить на Землю полученные в ходе опытов результаты. В отличие от него, вторые американские снабженцы - аппараты Cygnus от Northrop Grumman - завершают свою миссию иначе. При сходе с орбиты они сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с накопившимся на станции мусором





