Space Gem или метеорит 2026 JH2 и 2026 KB

Исследование космических объектов 2026 JH2 и 2026 KB показывает, как быстро космические камни могут вынырнуть из темноты и оказаться близко к Земле. Несмотря на то, что они не представляют угрозы столкновения, они представляют интерес для наблюдений в полупрофессиональную оптику, особенно для более близкого объекта 2026 KB.

Речь идёт об объектах 2026 JH2 и 2026 KB. Их обнаружили незадолго до подлёта: первый заметили 10 мая, второй — 13 мая.

Это иллюстрирует, насколько стремительно космический камень может вынырнуть из темноты и оказаться поблизости. Лаборатория солнечной астрономии Диаметр каждого гостя составляет примерно 20 метров. По габаритам они почти идентичны знаменитому болиду, который взорвался над Челябинском 15 февраля 2013 года. Менее крупный объект 2026 KB разминется с Землёй на дистанции около 230 тысяч километров.

Пик этого рандеву придется на 18:15 по московскому времени. Его собрат 2026 JH2 окажется значительно ближе. Второе тело пройдет мимо планеты на расстоянии примерно 91 тысяча километров. Это случится завтра, ровно в 01:00 по Москве, хотя некоторые издания ошибочно указывают сегодняшнюю дату.

По всей видимости, данное сближение станет самым тесным для объекта таких размеров в нынешнем году. Угрозы столкновения нет. Траектория движения рассчитана, и за оставшиеся часы никакие естественные силы не способны развернуть глыбы в нашу сторону. Второй, более близкий камень теоретически доступен для наблюдений в полупрофессиональную оптику (его блеск достигает +12 звездной величины), хотя из-за высокой скорости на небе заснять его непросто.

Первые снимки энтузиастов уже появляются. Челябинский метеорит, вошедший в атмосферу 15 февраля 2013 года, представлял собой каменный астероид диаметром около 17–20 метров и массой примерно 10–13 тысяч тонн, относящийся к классу обыкновенных хондритов LL5





