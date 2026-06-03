Specialized Court for Intellectual Property Disputes: Request for Faster Implementation

The Pharmaceutical Manufacturers Association (Infarma) has written to Mikhail Mishustin, requesting the expedited implementation of a bill that would transfer intellectual property disputes from general jurisdiction courts to the Specialized Court for Intellectual Property (SIP). The urgency stems from the parliamentary calendar, with the spring session of the State Duma ending on July 19, and if the bill does not pass by then, its consideration will be postponed until autumn. Companies affiliated with Infarma are involved in these cases, as competitors seek to produce patented drugs during the patent's validity period, appealing to the 'insufficiency' of the patent's use or other reasons. Specialized courts, according to Infarma, can ensure a more professional and consistent approach, develop a consistent legal practice, and relieve general jurisdiction courts of specialized intellectual property cases, ultimately benefiting patients by ensuring timely access to essential medications.
Ассоциация фармацевтических производителей «Инфарма» направила Михаилу Мишустину письмо с просьбой ускорить принятие законопроекта, который передаст споры о принудительных лицензиях из судов общей юрисдикции в специализированный Суд по интеллектуальным правам (СИП).
Срочность объясняется парламентским календарем: весенняя сессия Госдумы заканчивается 19 июля, и если законопроект не успеет пройти до этого момента, его рассмотрение сдвинется минимум на осень. Компании-члены ассоциации, от которых исходит просьба, сами являются участниками этих дел: конкуренты через суд добиваются права производить их запатентованные препараты еще в период действия патента, апеллируя к «недостаточности» его использования или другим причинам.
При этом суды общей юрисдикции не специализируются на патентном праве и не имеют устоявшейся практики по таким делам, что, по мнению членов ассоциации, повышает риск решений, которые не учитывают в полной мере технические и правовые особенности споров об интеллектуальной собственности. Для патентообладателя это означает реальную угрозу утратить эксклюзивное право на рынок еще до того, как срок патентной защиты истечет.
В ассоциации уверены, что передача дел в СИП позволит обеспечить более профессиональный и единообразный подход — сейчас решения судов общей юрисдикции по схожим делам существенно расходятся между собой.
«Суд по интеллектуальным правам сможет обеспечить более профессиональный, единообразный подход к подобным делам, наработать правоприменительную практику, разгрузить суды общей юрисдикции от узкопрофильных дел, связанных с патентным правом», — говорится в письме. «Инфарма» также настаивает на том, чтобы уже начатые дела тоже были переданы в СИП, не дожидаясь, пока по ним вынесут решение в неспециализированном суде. В «Инфарме» также обращают внимание на то, что Россия в этом вопросе заметно выбивается из общемировой картины.
Принудительное лицензирование существует во всех странах и предусмотрено нормами международного права — однако нигде больше не наблюдается резкого роста числа подобных дел в последние годы: с девяти в 2024 году до 19 в 2025-м. Ассоциация расценивает это как тревожный сигнал для инвестиционного климата в отрасли — иностранные компании, принимая решения о локализации производства в России, неизбежно учитывают, насколько надежно здесь защищены патентные права.
«Совершенствование порядка рассмотрения таких дел — ключевой фактор для продолжения инвестиционных проектов по локализации фармацевтических технологий на территории России», — уверен исполнительный директор «Инфармы» Вадим Кукава. По мнению исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей (АМФП) Ларисы Матвеевой, передача дел в СИП не сделает получение принудительной лицензии ни проще, ни сложнее — но принципиально изменит качество разбирательства.
«Это как в медицине: если у пациента редкое и сложное заболевание, его направляют не в районную поликлинику, а в профильный федеральный центр», — заявила она, оценивая письмо «Инфармы» Мишустину. Специализация СИП, по ее словам, позволит рассматривать дела более сфокусированно и сформирует единообразную практику — а значит, правила игры станут предсказуемыми для всех участников рынка. Матвеева также считает, что логичным продолжением реформы стала бы передача в СИП и дел о нарушении патентных прав в целом — включая вопросы обеспечительных мер.
Речь идет о ситуациях, когда патентообладатель просит суд временно запретить продажу спорного препарата до вынесения окончательного решения. Сейчас суды в большинстве случаев в таких мерах отказывают — и препарат продолжает обращаться на рынок все время, пока идет разбирательство, которое может растянуться на годы. СИП, по мнению Матвеевой, мог бы подходить к этому вопросу более взвешенно — с пониманием и технической стороны спора, и последствий запрета для пациентов. Российские производители инициативу по передаче дел о принудительном лицензировании поддерживают.
Вице-президент по связям с государственными органами группы компаний «Фармасинтез» Евгений Орачевский считает, что специализированный суд способен ускорить рассмотрение дел и повысить качество оценки обстоятельств — особенно с учетом того, что речь идет о сложных технических и правовых вопросах.
«Да, требования к доказательной базе могут стать строже, но именно это сделает механизм более прозрачным и предсказуемым для ответственных производителей. В конечном счете выигрывают пациенты, которым важен своевременный доступ к необходимым препаратам», — подчеркнул он
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