Slay the Spire 2: Китайские игроки возмущены изменениями баланса

Выход крупного патча для Slay the Spire 2 вызвал волну негативных отзывов от китайских геймеров, недовольных усилением боссов и ослаблением карт. Игроки иронично сравнивают ситуацию с неудачной картой в игре и требуют от разработчиков демонстрации успешного прохождения на высоких уровнях сложности.

5 марта состоялся долгожданный релиз Slay the Spire 2 – продолжения всемирно известной и любимой многими карточной рогалик- игры . Проект сразу же привлек внимание огромного количества игроков, предложив кооперативный режим и множество других интересных нововведений.

Старт игры ознаменовался волной исключительно положительных отзывов, что свидетельствовало о высоком качестве и привлекательности нового продукта. Однако, спустя полтора месяца после выхода в ранний доступ, разработчики выпустили масштабное обновление, внесшее ряд изменений в баланс игры. Эти изменения, в частности, коснулись усиления боссов в финальном акте и ослабления некоторых популярных карт, что вызвало волну недовольства среди части игрового сообщества. Наибольшее количество негативных отзывов поступило от китайских геймеров, которые выразили крайнее разочарование внесенными правками.

Китайские игроки в своих рецензиях активно используют ироничные сравнения, проводя параллели между негативными отзывами и неудачной картой, выпадающей в самой Slay the Spire 2. Они жалуются на чрезмерную сложность боссов в третьем акте, считая, что она делает прохождение игры практически невозможным. Особое недовольство вызывает, по мнению игроков, отсутствие должного внимания к балансу на поздних этапах игры, особенно на высоких уровнях «Возвышения». Многие отмечают, что изменения в балансе не улучшили игровой процесс, а наоборот, сделали его более фрустрирующим и несправедливым.

Некоторые игроки даже выдвигают условия для отмены негативных отзывов, требуя от разработчиков публичной демонстрации успешного прохождения игры на 10-м «Возвышении» всеми доступными персонажами. Они выражают недоумение по поводу логики, которая привела к таким спорным правкам баланса, и считают, что разработчики не учли мнение сообщества при внесении изменений. Один из игроков в шутливой форме описал свою ситуацию, сравнив процесс выставления оценки с неудачной игрой в карты, где каждая попытка поставить положительную оценку прерывается негативными событиями.

В целом, ситуация демонстрирует растущую тенденцию в современной игровой индустрии, когда недостаток нового контента компенсируется изменениями баланса. Игроки отмечают, что чем сложнее становится игра, тем меньше внимания уделяется добавлению нового контента, и тем больше усилий направляется на корректировку баланса. Это приводит к тому, что игроки сосредотачивают свои эмоции на проблемах с балансом, а не на недостатке контента. Многие считают, что разработчики, вместо того чтобы вносить радикальные изменения в баланс, должны сосредоточиться на создании нового контента и улучшении игрового опыта.

На данный момент разработчики из студии Mega Crit Games воздерживаются от комментариев относительно наплыва негативных отзывов от китайских геймеров. Отсутствие реакции со стороны разработчиков лишь усиливает недовольство игроков и подливает масла в огонь. Игровое сообщество ожидает официального заявления от Mega Crit Games, в котором будет объяснена позиция разработчиков по поводу внесенных изменений и планы по дальнейшей работе над балансом игры.

Важно отметить, что Slay the Spire 2 находится в раннем доступе, и разработчики могут внести изменения в игру на основе отзывов игроков. Однако, текущая ситуация показывает, что необходимо более внимательно относиться к мнению сообщества и учитывать его при принятии решений, касающихся баланса игры





