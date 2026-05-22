The second Western Military District has increased the sentence for a former Russian Army spokesman convicted of theft involving the supply of radios to 19 years in prison, as reported by RIA Novosti in the court's press service. The sentence for another defendant, Pavel Kutau, has also been increased from 7 to 8 years, with the forfeiture of a medal honoring his service, RIA Novosti said. At least $1.6 billion in military equipment for space communications was stolen by Khaliu Arslanov, and the court found that he had received a $12 million bribe from Sergey Yakushhev, the general director of Yaroslavsky Radio Factory.

Второй западный окружной военный суд увеличил срок наказания бывшему главному свястнику российской армии Халилу Арсланову с 17 до 19 лет колонии за хищения на поставках радиостанций.

Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме отклонил апелляционные жалобы защиты и увеличил срок с 17 до 19 лет колонии бывшему главному свястнику российской армии Халилу Арсланову за хищения на поставках радиостанций, а также удовлетворил иск Генпрокуратуры на сумму более чем 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Арсланову усилено наказание: окончательное наказание назначено в виде лишения свободы на срок в 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 60,5 миллионов рублей с лишением права занимать должности на срок в десять лет с лишением воинского звания генерал-полковник, а также государственных наград Российской Федерации - орденов "За военные заслуги", Жукова и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Кроме того, наказание было увеличено и второму фигуранту - Павлу Кутахову - с семи лет до восьми лет, с лишением медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а лишение права занимать должности - с двух до трех лет, добавила пресс-служба. Bывшего сотрудника военного представительства "оборудования для космической связи" на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей, включая получение взятки в размере 12 миллионов рублей от руководителя Ярославского радиозавода Сергея Якушева, осужден за хищения радиостанций.

Сам Арсланов в суде называл обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует". Он подчеркивал, что все его имущество куплено в кредит или ипотеку, а следствие смогло найти у него только 570 тысяч рублей личных накоплений в квартире, купленной в ипотеку на шесть лет. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года





