Sexsomnia: A Rare Sleep Disorder Causing Unconscious Sexual Acts

Sexsomnia, a rare sleep disorder, causes individuals to engage in unconscious sexual acts or behaviors in their sleep. The affected person may appear awake, moving, sitting, touching, and sometimes speaking, but they are unable to give consent for sexual activity, either to themselves or their partner. This condition is likened to sleepwalking, but it is more closely related to sleepwalking than being awake.

Сексомния — редкое расстройство, заставляющее человека неосознанно инициировать секс или действия сексуального характера во сне, рассказала психолог-сексолог центра семейного образования Secrets.

«Человек с сексомнией не осознает своих действий и, как правило, не помнит произошедшего после пробуждения. Снаружи он может выглядеть бодрствующим: он двигается, сидит, прикасается, иногда говорит, но при этом не способен дать согласие на близость — ни себе, ни партнеру. По сути, это состояние ближе к лунатизму, чем к бодрствованию», — заявила Михайлова. По словам специалистки, проявления сексомнии варьируются от относительно мягких до опасных.

К тревожным сигналам расстройства она отнесла непроизвольную мастурбацию во сне; ласки партнера без его согласия; поцелуи, навязчивые прикосновения; имитацию полового акта. В более тяжелых случаях человек может бессознательно инициировать реальный половой контакт, иногда с элементами грубости. Психолог добавила, что у человека с этой проблемой типичная жалоба на приеме звучит так: «Я проснулся — и не понимаю, почему партнер напуган, зол или отстранен. Я чувствую вину, но не помню, что сделал».

Что из-за сексомнии ее муж Ник стал заниматься с ней любовью во сне. По словам Рейчел, такое случается как минимум раз в месяц последние несколько лет. Когда это произошло впервые, она была очень удивлена





