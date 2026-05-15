Seven Habits to Improve Self-Esteem

The article discusses seven habits that can negatively impact self-esteem and how to improve it. It emphasizes the importance of self-acceptance, surrounding oneself with positive influences, and recognizing one's achievements.

Самооценку невозможно разрушить за один день — это всегда происходит постепенно и незаметно для человека. В результате у него складывается определенное отношение к себе, которое проявляется в действиях, словах и соответствующем мышлении.

Самая большая опасность кроется в том, что люди начинают считать выработанную модель поведения нормой. Самооценку можно укреплять, а можно разрушать — и, как правило, последнее отлично получается при помощи семи привычек. Их для aif.ru назвала психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова. 1. Убеждать себя в том, что «все равно ничего не получится» Внутренний диалог с собой имеет важное значение для каждого человека.

Часто внутри некоторых людей сидят суровые критики. И тогда вы слышите: «У меня ничего не получится», «Я не смогу» и «Все напрасно». Если жить подобными идеями, то со временем человек поверит в собственную «непригодность» и обязательно найдет реальные подтверждения сделанным выводам. Истина заключается в том, что ошибки делают все, но они не должны влиять на нашу самооценку. 2.

Вращаться в окружении, которое тянет вниз Нередко на самооценку человека заметно влияют окружающие люди — особенно те, после общения с которыми он ощущает себя «маленьким» и незначительным. Неконструктивная критика, сарказм или пассивная агрессия — такое поведение со стороны медленно разрушает вас. Очень опасно и нежелательно находиться в окружении тех, рядом с кем мы чувствуем себя словно ниже ростом. Не пытайтесь заслужить уважение таких личностей, а просто уходите.

Помните, что по-настоящему близкие люди способствуют вашему росту, а не «уменьшению». 3. Смотреть в прошлое и следовать старым детским программам Иметь адекватную самооценку и при этом постоянно заглядывать в прошлое практически невозможно. К сожалению, в детстве многие из нас слышали нелестные высказывания в свой адрес: «Вырастешь дворником», «А вот Рома в отличие от тебя такой молодец» или «Твое мнение никто не спрашивает».

Однако даже это вовсе не значит, что, будучи взрослым человеком, вы должны продолжать смотреть в прошлое и жить по неправильным программам. Никогда не идите на поводу старой детской боли. Теперь вы — взрослый человек, который сам выбирает, каким себя видит в мире. 4. Жить с оглядкой на других Благодаря социальным сетям в современном мире очень сложно не сравнивать себя с другими людьми — более успешными, красивыми и молодыми.

Однако, когда вы постоянно поглядываете на чужую витрину, то забываете инвестировать в собственную жизнь, делая выбор в пользу поверхностной и далеко не всегда достоверной картинки, которая кажется совершенством. Как только человек перестает видеть свой путь и ориентируется на сравнения, его самооценка рушится. Кроме того, он теряет способность наслаждаться тем, что есть лично у него. 5. Не замечать собственные достижения Вас могут обесценивать не только чужие люди.

Иногда все происходит по собственной инициативе. И тогда именно вы сами упорно отказываетесь замечать личные достижения: «Мне просто повезло», «Это случайно получилось» или «Ничего особенного, ерунда! ». В результате то, чем можно гордиться, мы полностью игнорируем, но зато любую мелкую ошибку раздуваем до размера слона.

В такой неправильной бухгалтерии у человека всегда зафиксированы все неудачи, а успехи попросту не замечаются. Между тем самооценка не может существовать там, где люди видят только промахи. 6. Ждать одобрения Многие взрослые люди отчаянно ждут одобрения. Они пытаются заслужить любовь с помощью молчания, терпения, привычки быть самым удобным человеком на свете.

Это ошибка, потому что невозможно стать самодостаточной и ценной для себя личностью, все время размышляя: «А что обо мне подумают остальные? ». Мир вокруг меняется, и люди тоже. Так стоит ли тратить столько сил на то, чтобы нравиться всем без исключения и ждать одобрительного кивка в свой адрес? 7.

Забывать про себя Некоторые люди любят заботиться о других, вот только о себе забывают. Они тащат груз чужих забот и ответственности на уставших плечах, поддерживают и помогают. Но проявляют ли они любовь и уважение в собственный адрес? Нет — они могут недосыпать по утрам ради кого-то, бояться высказать собственное мнение и игнорировать свои чувства и желания.

У такого человека никогда не будет адекватной самооценки. Она рождается там, где вы чувствуете и понимаете собственную ценность, а еще не пренебрегаете собой. Самооценку нельзя сформировать позитивными установками. Это не дар природы и не сверхъестественное качество.

Так выглядит здоровое и правильное отношение к себе. И если у вас есть хотя бы одна из перечисленных выше привычек, знайте, что она — очень вредная, а значит, наступило время поработать над собой





