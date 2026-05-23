Serbian Vice-Premier and Interior Minister Ivic Dacic announced on May 23 that 23 protesters have been detained after police were attacked during protests. Dacic strongly condemned the attack on police and emphasized that police were not the aggressors, but were instead attacked in various ways. He also stated that all participants in the attacks on police will be identified and held accountable under the existing legislation.

Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич 23 мая сообщил, что в связи с нападением на сотрудников полиции в ходе протестов задержаны 23 человека.

"Министр решительно осудил нападение на сотрудников полиции, подчеркнув, что полиция выполняла свою работу и никого не атаковала, но подверглась нападению всеми возможными способами", — говорится в сообщении на сайте пресс-службы МВД страны. Дачич подчеркнул, что все участники нападений на полицейских будут выявлены и привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства.

Кадры колонны студентов и сторонников оппозиции в Белграде, собравшихся на площади "Славия", чтобы почтить память 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в 2024 году, 23 мая опубликовали "Известия". Директор полиции Драган Васильевич сообщил, что место проведения протеста в Сербии посетили более 34 тыс. челове





Срок для продажи контрольного пакета акций российско-сербской"Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL истекает 22 мая: "Вучич" ожидает от минфина США продления срокаThe deadline for selling a controlling stake in the Russian-Serbian joint venture"Neфтяной индустрии Сербии" (NIS) to MOL, set by the U.S. Treasury, expires on May 22. The Serbian Prime Minister Vuci"c expects the U.S. Treasury to extend the deadline. Meanwhile, the negotiations with MOL have been difficult and do not give him any optimism.

