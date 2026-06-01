Russian Companies' Investments in Environmental Protection

The article discusses the investments made by Russian companies in environmental protection and the reasons behind their growth. It highlights the sectors that contribute the most to these investments and the overall investment volume for 2026.

Инвестиции компаний в охрану окружающей среды в России по итогам 2025 г. составили 408,9 млрд руб. , сообщили "Ведомости. Аналитике" в Росстате. Это на 8,9% больше, чем в 2024 г.

– тогда показатель составлял 375,3 млрд руб. Зеленые инвестиции растут девятый год подряд, в прошлом году их объем достиг рекордного уровня. Как российские компании способствуют охране окружающей среды, инвестиции предприятий каких отраслей в это направление выше и каким может быть общий объем вложений в 2026 г. – в материале "Ведомости.

Аналитики". По данным Росстата, большая часть затрат на охрану окружающей среды в прошлом году пришлась на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 170,6 млрд руб (41,7% от общего объема затрат). Например, компании улавливают выбросы загрязняющих веществ. Второе место занимают расходы на обращение со сточными водами – 147,8 млрд руб.

(36,1%). На защиту и экологическую реабилитацию земель, поверхностных и подземных водных объектов компании в 2025 г. направили 21,1 млрд руб (5,2%). Оставшиеся 69,4 млрд руб. (17%) были направлены на обращение с отходами, сохранение биоразнообразия, радиационную безопасность и НИОКР в области охраны окружающей среды, уточняет менеджер практики устойчивого развития и корпоративного управления "Технологий доверия" Наталья Комкова.

Эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды в России по всем видам экономической деятельности в 2025 г. увеличились на 10,5% к показателю предыдущего года и достигли 693,7 млрд руб, уточнили в Росстате. Их них 282,3 млрд руб. (40,7%) пришлись на расходы на обращение со сточными водами, 244,4 млрд руб. (35,2%) – на обращение с отходами, 104,6 млрд руб.

(15,1%) – на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, 28,2 млрд руб. (4,1%) – на защиту и экологическую реабилитацию земель, поверхностных и подземных водных объектов. Согласно статистике ведомства, в прошлом году в России были введены в эксплуатацию станции для очистки сточных вод общей мощностью 671 000 куб. м в сутки, системы оборотного водоснабжения мощностью 1,25 млн куб. м в сутки и установки для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ из отходящих газов мощностью 5,36 млн куб. м в час.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду российские компании реализуют крупные капитальные проекты по развитию производственной инфраструктуры и технологических процессов, которые дают долгосрочный эффект, отмечает Комкова. В рамках этих проектов осуществляются установка газоочистного и пылеулавливающего оборудования, строительство и модернизация очистных сооружений, реконструкция систем водоотведения, развитие систем обращения с отходами, рекультивация нарушенных земель и рациональное использование природных ресурсов.

Эти направления деятельности российских компаний соответствуют государственной экологической повестке, в том числе национальному проекту "Экологическое благополучие" и входящим в его состав федеральным проектам "Чистый воздух", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Генеральная уборка", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла", перечисляет Комкова. Наибольший объем средств на охрану окружающей среды направляют нефтегазовые и металлургические компании, говорят опрошенные "Ведомости. Аналитикой" эксперты. Руководитель проектов компании Strategy Partners Елена Пастухова связывает это с масштабами деятельности и регуляторной нагрузкой таких компаний.

В качестве примера она приводит "Зеленые инвестиции компании в 2025 г. составили почти 77 млрд руб (+4% к уровню 2024 г. ), а сумма вложений за три года превысила 215 млрд руб.

" Эти средства были направлены на реализацию крупных проектов с экологическим эффектом, включая сокращение промышленных выбросов, улучшение управления водными ресурсами и повышение надежности трубопроводов. В прошлом году "Роснефть" утвердила программу "Чистый воздух" в рамках содействия национальным целям развития России, указывает директор Центра исследований в электроэнергетике" на охрану окружающей среды в 2025 г. , по данным годового отчета компании, составил 21,9 млдр руб. , в том числе капитальные затраты – 13,6 млрд руб.

В прошлом году "Газпром" в охрану окружающей среды в 2024 г. (последние доступные данные) составил 38,3 млрд руб. (-26,5% к уровню 2023 г. ).

" Инвестиции "Атомэнергопрома" на природоохранную деятельность в 2024 г. составили 25,5 млрд руб, РЖД – 5,6 млрд руб, "Россетей" – 1,2 млрд руб. В 2024 г. затраты "Норникеля" на охрану окружающей среды составили более 97 млрд руб, "Металлоинвеста" – более 26 млрд руб (в том числе инвестиции – 15,7 млрд руб), "Русала" – 17,5 млрд руб, "Северстали" – 10,3 млрд руб, свидетельствуют годовые отчеты компаний





