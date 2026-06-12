On the occasion of the Russian Day, the President of Russia held a ceremony to honor individuals who have made significant contributions to the development of the country. The President presented gold medals 'Hero of Labor of Russia' and state awards in the fields of science and technology, literature and arts, as well as in humanitarian, human rights, and charitable activities for 2025. Seven people were awarded state awards in science and technology, three people in literature and arts, and one person each in humanitarian, human rights, and charitable activities.

Максим Стулов / Ведомости В День России, который отмечается ежегодно 12 июня, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония награждения россиян, которые внесли особый вклад в развитие страны.

Президент вручил золотые медали Герой Труда РФ и государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2025 г. Лауреатами государственных премий в области науки и технологий стали семь человек, в области литературы и искусства – три человека, еще по одному человеку стали обладателями премий за выдающиеся достижения в области гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.

Медалями Герой Труда были награждены восемь человек: гендиректор завода Фиолент Александр Баталин, руководитель строительной компании Мостострой-11 Николай Руссу, глава сельхозпредприятия Донское Александр Колесниченко, начальник лаборатории Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения Леонид Бобе, руководитель сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков. Также награды были удостоены машинист горных выемочных машин Соликамского калийного рудоуправления компании Доктор технических наук, старший советник Внешнеэкономического объединения Промсырьеимпорт Олег Жданеев, удостоенный госпремии в области науки и технологий за разработку первого в России комплекса для повышения эффективности добычи на основе технологии гидравлического разрыва пласта.

Директор Института функциональной нейрохирургии Российский центр неврологии и нейронаук Владимир Крылов, которому была вручена госпремия в области науки и технологий. Он и другие нейрохирурги – Николай Коновалов и Дмитрий Усачев – внедрили в широкую практику высокоточные операции на головном и спинном мозге, сформировав, по оценке президента, современную школу отечественной нейрохирургии.

"Глубокое личное восприятие России – в характере нашего народа, для которого сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями, помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь наше историческое и культурное наследие", – заявил президент в ходе церемонии. Награждение ректора МГУ Виктора Садовничего. Он, по словам главы государства, внес огромный вклад в сохранение лучших традиций фундаментального и классического образования в стране.

Директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров, ставший лауреатом госпремии в области благотворительной деятельности. Вместе с коллегами он организовал два мобильных госпиталя и учебные центры, подготовившие тысячи медсестер. У нас сегодня День России.

Мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, конечно, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях, и задача общества, государства – помочь им найти себя таким образом, чтобы и они, каждый из них мог найти такое дело, занимаясь которым с удовольствием человек добивался бы выдающихся успехов", – сказал президент в завершении церемонии





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russian Day President Of Russia Medals And Awards Outstanding Citizens Science And Technology Literature And Arts Humanitarian Human Rights And Charitable Activities

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Российская армия сбивает крылатые ракеты и дроны, опасаясь нападения на СибирьRussian military experts discuss the methods used to intercept enemy missiles and drones, including the vulnerability of the 'Flamingo' rocket and the challenges of protecting Siberia from aerial threats.

Read more »

Russian Military Expert: Ukrainian Resistance Despite Robotized Systems, Russian Forces Continue to AdvanceRussian military expert Andrei Marochko discusses the ongoing advance of Russian forces despite significant resistance from Ukrainian forces, who are using robotized systems and drones. He also mentions the redeployment of Ukrainian forces to reserve positions in Olkhovsky forests and the use of drones in the area.

Read more »

Россия получает сигналы от европейских компаний о желании вернуться на российский рынокThe head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill Dmitriev, stated that Russia receives signals from many European companies about their desire to return to the Russian market. The European companies have reported a 30-40% decrease in trade turnover. The Russian government will welcome their return, provided they do not 'inherit' or 'ruin' the country, as stated by the president.

Read more »

News HeadlinesNews headlines in Russian, with at least 3 paragraphs and 2500 characters.

Read more »

Russian Oмбудсмен Receives Award for Human Rights AchievementsThe Russian Oмбудсмен, Yekaterina Moskalova, has received a prestigious award for her outstanding contributions to the field of human rights. She served as the Oмбудсмен from April 22, 2016, to May 14, 2026.

Read more »

Администрация США продлила лицензию на операции с российскими банками для сделок в атомной энергетикеThe US administration has extended the license for operations with Russian banks, the Central Bank, and the National Clearing Center for transactions in nuclear energy until December 18, 2026.

Read more »