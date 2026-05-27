Russian military units have launched an offensive in Dnipropetrovsk Oblast, destroying enemy tanks, military equipment, and logistics facilities. They have also neutralized enemy air defense systems and positions.
Военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады "Урал" группировки войск "Центр" вышли к окрестностям Новопавловки Днепропетровской области. Подразделения войск беспилотных систем нанесли серию ударов по объектам логистики противника, уничтожив несколько танков, боевую технику ВСУ, опорные пункты, огневые точки и позиции запуска вражеских БпЛА.
Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр" мощным броском на мотоциклах вышли к окрестностям Новопавловки Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады "Урал" группировки войск "Центр" в ходе активных наступательных действий вышли к окрестностям населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении. По словам командира разведывательного взвода Виталия Сахно, неожиданным заходом с фланга на мотоциклах, преодолев различные инженерные заграждения, бойцы залетели в Новопавловку, сломив дух противника, и приступили к наступлению.
"Российский взвод неожиданно залетел с фланга на мотоциклах, преодолев многочисленные инженерные заграждения противника, такие как лепестки, ежи, самодельные устройства. Бойцы даже на спущенных колесах дошли до цели, сломив психику противника, так как он бежал вразброс, а кто-то не успел. В этом году мы прорвались в Новопавловку, обойдя все их укрепления и амбиции, и начали действовать", - заявил Сахно.
По информации Минобороны РФ, на первом этапе операции подразделения войск беспилотных систем нанесли серию ударов по объектам логистики противника, уничтожив несколько танков, боевую технику. Главными задачами является - вести разведку на дальних рубежах противника, вскрывать логистические маршруты и наносить по ним огневое поражение. Например, была попытка у противника высадить десант в населенном пункте с помощью танка, но своевременно расчетом БПЛА было нанесено комплексное огневое поражение силами нашей роты беспилотных систем и союзных подразделений, поэтому танк сгорел буквально за 30 минут.
В результате системной работы расчетов БПЛА были полностью перекрыты и пути подвоза и снабжения противника.
"Логистика у ВСУ полностью отрезана в Новопавловке, так как к оставшимся там противникам не поступает продовольствие и боеприпасы, поэтому они зажаты в клетке и буквально ждут, когда их добьют. После того, как российская армия показала свою мощь, подмога для ВСУ перестала туда ездить вообще, а если к ним и отправляют маленькие пехотные группы по два-три человека, то мы их ликвидируем", — подчеркнул командир взвода.
По данным Минобороны, после закрепления на позициях военнослужащие приступили к выбиванию противника из подвалов, огневых точек и опорных пунктов, применяя различные типы мин, которые забрасывались непосредственно в места нахождения расчетов ВСУ
