The news text discusses the increasing interest of foreigners in purchasing real estate in Russia, particularly in the context of the government's resettlement program for returning Russian citizens. The text highlights the influx of immigrants from countries such as Germany, who have settled in the Altai region. It also mentions the challenges faced by some immigrants, such as the recognition of their German nationality and the impact of the ongoing conflict in Ukraine on their lives.

Иностранцы стали чаще интересоваться покупкой недвижимости в России. На спрос оказала влияние, в том числе, госпрограмма переселения соотечественников. Только с начала года домой вернулись почти 4 тысячи человек.

В лидерах по потоку  страны бывшего СССР и европейские государства. Граждане Германии, например, переехали в Алтайский край. Среди новоселов есть и те, кто покинули Россию в концев России желают только здесь: Немецкий национальный район Алтайского края. Глубинка такая, что бывают здесь только, и то проездом.

Оказавшись в Гальбштадте они, конечно, первым делом заглядывают в местный трактир: в меню семейного заведения «Шперлинг» — баварский салат, штрудели и шницели.эмигрировали в Германию в поисках лучшей жизни. Родили троих детей и купили дом, но своими их так и не признали. И везде идет акцент, что ты второй сорт». С первого взгляда Гальбштадт «маленькой Германией» не назовешь.

Все же это в первую очередь — вчерашнийимени Ленина. Но стоит присмотреться и замечаешь: улицы в селе идеально прямые и широкие, газон пострижен как по линейке, а заборы сплошь прозрачные и одной высоты, немецкая педантичность кроется в деталях. Александр Яук — коренной гальбштадтец. Его предки переселились сюда еще по приглашению Столыпина: развивать хозяйство в обмен на землю.

Многие из них исповедовали меннонитство — радикально мирное протестантское учение, которое наотрез запрещает служить в армии и брать в руки оружие. Что, впрочем, не уберегло верующих от гонений в сталинские годы. Особенно нелегко местным пришлось после начала войны, когда всех русских немцев, а жили тогда еще в Поволжье и Петербурге, записали в «неблагонадежные элементы».

Именно эти края стали пристанищем для десятков тысяч репрессированных.алтайско-немецкаяВера Лебедева после краха СССР поехала за сестрой и матерью в ФРГ, где ожидала встретить хотя бы сочувствие, и там оно было до февраля 2022 года. : «Мы сидели, завтракали и включали „Доброе утро“ всегда. Когда началась СВО, началось передергивание… Это было очень тяжело». : «Дело в том, что немецкое телевидение дает интервью на русском или украинском, мы же его тоже понимаем, а переводят так, как им угодно».

Выйти на пенсию Лебедевых решили уже на малой родине. С тем же столкнулись и их нынешние односельчане Лехнеры. В один момент Андрей и Надежда перестали понимать, кого из их детей воспитывают в немецкой школе. Подростки Артур и Алина резкую смену картинки сЯзык они не забудут: он в Немецком районе в каждой школе основной иностранный.

Да и сотрудничество с Германией по культурной линии тут продолжается, несмотря ни на что.русских немцев, большинство с детьми. И пусть на немецком здесь теперь говорят не в каждом, а только в каждом третьем доме, тенденция внушает местным жителям надежду, что Немецкий район снова займет место в числе лидеров края. Может, не как раньше за счет агрокомплекса, а за счет туризма





/ 🏆 33. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russian Emigrants Real Estate Altai Region Germany Resettlement Program Recognition Of Nationality Impact Of Conflict

United States Latest News, United States Headlines