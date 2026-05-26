Russian mathematician Andrei Dyumov sentenced to 3.5 years in prison for 'extremism financing' after donating to Alexey Navalny's Foundation for Fighting Corruption (FBCK)

The news text discusses the sentencing of Andrei Dyumov, a mathematician at the National Research University Higher School of Economics (HSE), to 3.5 years in prison for 'extremism financing' after donating to Alexey Navalny's Foundation for Fighting Corruption (FBCK). The text also mentions the background of the case, the consequences of donating to the FBCK, and the risks associated with donating to Russian opposition figures.
Доцента факультета математики НИУ ВШЭ Андрея Дымова приговорили к трем с половиной годам колонии. Он пожертвовал ФБК три с половиной тысячи рублей. Математика Андрея Дымова, доцента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) приговорили к трем с половиной годам колонии по обвинению в «финансировании экстремизма».
Поводом для дела стали пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).
«Забирали его месяц назад показательно. Люди в масках выломали дверь в его квартиру. Потом отпустили на какое-то время под подпиской о невыезде», — рассказал источник издания T-Invariant, знакомый с обстоятельствами дела. По данным «Медиазоны», Дымов подписался на пожертвования ФБК 5 августа 2021 года.
Всего он перевел 3,5 тысячи рублей. На странице Дымова на сайте НИУ ВШЭ сообщается, что он работает в этом вузе с 2015 года и дважды становился лучшим преподавателем по итогам голосования студентов. Мосгорсуд в июне 2021 года объявил Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, «экстремистской» организацией. После этого в России начали заводить уголовные дела о «донатах ФБК», фигурантов которых приговаривают как к крупным штрафам, так и к тюремным срокам.
Вы наверняка знаете, что власти преследуют россиян за донаты ФБК. Вот как можно оценить свои риски, если вы переводили деньги команде Навальног
