Russian IT Industry Adapts to New Reality, Russian Servers Catching Up to Western Equivalents

The Russian IT industry has undergone significant changes in recent years, with a sharp rise in IT component prices, unstable supply chains, and accelerated adoption of domestic solutions. The article discusses how businesses are adapting to this new reality, the competitive edge of Russian servers compared to Western counterparts, and the importance of infrastructure providers' own developments in the field of artificial intelligence.

Резкий рост цен на IT-компоненты, нестабильность цепочек поставок и ускоренный переход на отечественные решения за последние три года полностью перекроили ландшафт российского рынка серверного оборудования.

О том, как бизнес адаптируется к новой реальности, в чем российские серверы уже догнали западные аналоги и зачем инфраструктурному провайдеру собственные разработки в сфере искусственного интеллекта, "Ведомости. Инновации и технологии" рассказал заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel Сергей Пимков. – Как за последние три года изменился подход компаний к планированию ИТ-инфраструктуры? Раньше часто планировали на три года вперед, как сейчас?

– Подход изменился кардинально. Буквально за последние год-полтора цены на память, на диски и на некоторое другое оборудование выросли в 5–10 раз. Кроме того, цепочки поставок, хоть и были более-менее налажены, все равно остаются нестабильными. Соответственно, горизонт планирования у многих компаний снизился до 6–12 месяцев.

Фокус бизнеса сместился с больших капиталовложений на операционную эффективность. Это и оптимизация использования текущего оборудования, его дозагрузка, и переход на модель аренды оборудования у сервис-провайдеров. Сергей Пимков – Как за эти же последние годы изменилось отношение бизнеса к отечественному оборудованию? И связано ли это изменение только с ограничениями на поставки или с чем-то еще?

– За последние годы вендоры в России накопили достаточно большой опыт, и на рынке появилось много новых разработок. Первоначально российский бизнес неохотно рассматривал отечественные решения, и зачастую каждое внедрение превращалось в двусторонний проект: оборудование существенно дорабатывалось под заказчика, дополнительно писалось программное обеспечение. Но разрыв в функциональности за последние годы в большей части существенно ликвидирован. Поддержка и обновления у российских решений сейчас лучше, чем у западных, которые существуют в несколько "сером" режиме.

В том числе мы фиксируем рост интереса к отечественным решениям, включая наши собственные серверы. Реагируя на актуальные запросы рынка, мы дорабатываем продукт в тесном сотрудничестве с клиентами: внедряем дополнительную функциональность в наши серверы, совершенствуем корпуса, системы охлаждения, управления и телеметрии. Мы делаем это, отталкиваясь от запроса заказчика, а потом адаптируем решение так, чтобы оно было удобно и другим. Появление собственного сервера и серверного ПО Selectel – это в том числе реакция на запросы рынка.

В какой-то момент мы поняли, что можем сделать лучше существующих на рынке решений по ряду параметров, потому что хорошо понимаем специфику. Разработка собственного сервера, представленного рынку в 2024 г. , заняла два года и целиком велась силами наших инженеров – от подбора компонентов до финальной сборки и тестирования. Мы постарались создать решение, которое будет одинаково полезно и нам самим, и нашим клиентам.

Главное, что мы заложили в этот сервер – производительность с запасом на годы вперед. Платформа поддерживает до 8 терабайт оперативной памяти – этого достаточно, чтобы одновременно держать в работе множество ресурсоемких приложений и виртуальных машин. Подсистема хранения и передачи данных построена на стандарте PCIe пятого поколения, который вдвое производительней предыдущего поколения. На практике это означает, что данные с дисков читаются и записываются практически мгновенно, а обмен с графическими ускорителями не становится узким горлышком даже под высокой нагрузкой.

C серверными платформами Selectel поставляет и собственную операционную систему SelectOS, оптимизированную под серверные задачи. Это позволяет упростить поддержку и обновления ОС, а также повышает эффективность и безопасность работы с инфраструктурой. – По каким параметрам сейчас конкурируют производители серверного оборудования и провайдеры? Как выбирают клиенты?

– Для крупных компаний требования по надежности, контролю данных и другим подобным аспектам зашиты в регламенты информационной безопасности. Они зафиксированы, и ниже определенного уровня упасть невозможно – такие закупки просто не будут рассматривать. Поэтому для обсуждения остается параметр цены, при условии, что остальные требования реализованы. Все вышеперечисленное – надежность, безопасность, отказоустойчивость, контроль над данными – это неотъемлемые параметры серверного оборудования enterprise-уровня (то есть уровня, пригодного для крупного корпоративного бизнеса).

Мы в разработке своего сервера очень серьезно прорабатывали все эти аспекты. В настоящий момент фокус конкуренции смещен на функциональность и на стремление производить максимально технологичное и современное оборудование, например, выпускать серверы на последних поколениях процессоро





